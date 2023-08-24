الذئب الروسي التهم فاغنر Wagner.. الطائرة التي أنهت أسطورة الإرهاب



**طغيان اعلامي:

وسائل إعلام روسية رسمية قالت؛ :اسم "بريغوجين" كان ضمن قائمة ركاب الطائرة المتحطمة شمال موسكو.

.. وفيما أكدت السلطات الروسية أن زعيم فاغنر كان على متن الطائرة التي تحطمت.

**جريمة اغتيال.. أم انتحار؟! :يكتنف الغموض مصير يفغيني بريغوجين قائد مجموعة فاغنر الخاصة، والعالم ينثر الاخبار؛ عن أن زعيم فاغنر كان على متن الطائرة التي تحطمت، وبحسب(CNN)، نقلا عن وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية، الأربعاء، أن بريغوجين كان على متن الطائرة التي تحطمت.

هنا بدأت القصة التي تتراوح بين انتحار سياسي، أو جريمة اغتيال(...)، فقد نشرت بوابة إعلامية للتواصل، على "تلغرام" مرتبطة بمجموعة "فاغنر" بيانا قالت فيه إن بريغوجين قُتل في حادث تحطم الطائرة.



*بيان بوابة فاغنر..!

"لقد توفي رئيس مجموعة فاغنر، بطل روسيا، والوطني الحقيقي لوطنه الأم، يفغيني فيكتوروفيتش بريغوجين، نتيجة لأفعال خونة روسيا"؛ ذلك ما منح الحدث قصة مختلفة نحو تعاون أمني، بوليسي أنهى حياة الإرهابي وبالتالي تفتت مجموعته.

.. البيان، قال:"ولكن حتى في الجحيم سيكون الأفضل! المجد لروسيا"، كما زعمت قناة روسية معروفة ولكن غير رسمية على تلغرام وكانت قريبة من فاغنر أن بريغوجين قُتل، في تلميح نحو جريمة سياسية.

والمثير للجدل، أن البيت الأبيض قال، بعد ساعات من الحادث:" تم إطلاع الرئيس جو بايدن على الحادث المبلغ عنه في روسيا مشيرا إلى أنه لا يجب أن يكون الحدث مفاجئا لأحد" .

عمليا: المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، أدريان واتسن، لفتت الى: "لا ينبغي أن يفاجأ أحد" إذا وردت أنباء عن وجود بريغوجين على متن الطائرة التي تحطمت الأربعاء في روسيا.

ماذا عن الحرب الكارثية في أوكرانيا، والواقع الدولي؟!

البيت الأبيض، بحسب "واتسن" أشار إلى نقطة مرتبطة بمسار الأحداث دوليا وعلى مستوى حلف الناتو : " لقد أدت الحرب الكارثية في أوكرانيا إلى زحف جيش خاص نحو موسكو، والآن - على ما يبدو - يحدث هذا".. الي ذلك أفادت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن أجهزة الطوارئ، العثور على 8 جثث في موقع سقوط الطائرة الخاصة، ما يثير زوبعة من التكهنات السياسية والأمنية الدولية.

.. مؤخرا، وقبل الحادث بأسابيع قليلة، سرت الداعيات الأمنية الدولية لتفيد، عن قصة انضمام لاتفيا إلى بولندا، شريكتها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، في اتهام مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة بالدعوى للتجنيد على أراضيها.

وقتئذ قال جهاز أمن الدولة في لاتفيا لمجلة "نيوزويك" الأميركية: "مجموعة فاغنر بدأت التجنيد في لاتفيا. حددت دعوات مباشرة وغير مباشرة على منصات التواصل الاجتماعي للسكان للانضمام إليها".

وكانت العاصمة البولندية وارسو نبهت الى مؤشرات اثارت مخاوفها بشأن الاستفزازات المحتملة، من قوة وعبثية فاغنر التي تتخذ من بيلاروسيا مقرا لها حاليا، بعد تمرد عسكري قصير داخل الأراضي الروسية.

وذكرت وسائل إعلام بولندية الأسبوع الماضي، أنه "تم توزيع ملصقات تحمل شعار "فاغنر" في مدينتي وارسو وكراكوف، مكتوب عليها باللغة الإنجليزية: نحن هنا. انضم إلينا".

.. بعد خمسة أيام من حركة التمرد التي قام بها مرتزقة فاغنر بقيادة يفغيني بريغوجين، جرى لقاء بين الأخير والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب ما كشف الكرملين.

.. في الواقع، يوم التمرد، رمى بوتين زعيم فاغنر بتهمة "الخيانة" وبـ "الطعن في الظهر".

وفي وقت لاحق من اليوم ذاته، أسقط مقاتلو فاغنر طائرات تابعة لسلاح الجو الروسي وقتلوا طيارين.



*ما بعد التمرد، إلى سر تحطم الطائرة

في لحظات انشغال العالم بتمرد فاغنر، سادت العالم، بالذات الولايات المتحدة الأمريكية، وحلف الناتو، ضبابية عن الوضع الأمني والسياسي في روسيا، ما أحدث خلخلة صادمة للاستقرار والتعاون الدولي، وفي مسارات الأمن والسلم العالمي، برغم الأحداث والحروب والأزمة الاقتصادية العالمية والتضخم، وهي مؤشرات بانت دوليا وأمنيا وأمنيا واقتصاديا بعد نشوب الحرب الروسية الأوكرانية.

.. وقتها كتبت في "الدستور" مقالي عن الضباب الذي عم العالم مع دخول قوات[ شركة فاغنز العسكرية الخاصة] الى ‎مدينة روستوف و ‎مدينة فورونيج في ‎ حدود روسيا، بعد إعلان العصيان المسلح قائدها ومؤسسها يفغيني بريغوجين.

وفيه ما يعادل، لتوضيح نهاية العناد السياسي بين الذئب الروسي وطباخه الإرهابي العالني:.. وحتى إعداد هذا التحليل،هناك امتداد مختلف من تضارب المعلومات بعد ظهور قائد مجموعة-الشركة- ‎فاغنر يعلن في رسالة صوتية إعادة مقاتليه إلى قواعدهم "حقناً للدماء".

.. شريط الأنباء المنصات التواصلية،، نقلت انه بالاتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير ‎بوتين(..) قام رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو باجراء محادثات مع بريغوجين الذي قبِل اقتراح لوكاشينكو بوقف حركة التمرد في روسيا واتخاذ مزيد من الخطوات لتهدئة التوترات،التي وصفها مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسية بأنها : محاولة التمرد العسكري هي أفظع جريمة ولا تبررها أي ميزات سابقة.



*24 ساعة من التوتر الأمني والسياسي الدولي

كما في الرؤية، يرى المحلل السياسي، أن العالم سيقف لأكثر من مجرد24ساعة لفحهم سر تحطم الطائرة، ذلك أن تمرد فاغنر أعاد ذكريات مرور 24 ساعة من التوتر الأمني والسياسي الجيوسياسي، جعل نقطة التحول في دول العالم، تعيد دراسة ما يحدث داخل روسيا، تحديدا الكرملين ومؤسسات الجيش الروسي التي تخوض منذ16 شهرا حرب مصيرية في العمق الأوكراني، وهذا يفسر مواقف الدول القريبة من الحرب، الولايات المتحدة الأمريكية، وحلف الناتو ودول اوراسيا، فيما كان الاعلام الغربي، يسيطر على بث عشرات التقارير، منها أن (CNN)، قالت في الساعات الأخيرة أن فاغنز، تقوم بتنفيذ أوامر رئيس شركة فاغنر، الذي نشر تسجيلًا صوتيًا جديدًا، السبت، يزعم أنه حوّل تحركات قواته من قافلة عسكرية نحو موسكو، إلى العودة نحو: " الاتجاه الآخر نحو معسكراتنا الميدانية، وفقًا للخطة".

.. وعلى أرض الواقع، مازالت ضبابية المواقف مسيطرة.

ورأينا كيف .. أن ينشغل المجتمع الدولي، والدول الكبرى بالحدث الروسي، فهذا من طبيعة ما بعد الحرب الباردة بين قطبي العالم روسيا وأمريكا، لهذا كان إلغاء رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي، زيارته الى ‎ الكيان الإسرائيلي الصهيوني، بسبب الأحداث الجارية في ‎روسيا، بحسب ما نقلت وسائل إعلام عبرية،في ذات الوقت، كشف عن ان وزارة الخارجية الروسية حذرت الدول" الغربية" من أي تلميح إلى احتمال استخدام الوضع الروسي لتحقيق أهدافها المعادية للروس،وان ‎روسيا ستواصل مسارها السيادي لضمان أمنها وحماية قيمها وإنشاء نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب.

*في مسار الأحداث..يوم التمرد

إشارات تنبيهات أبرزت الكيفية التي تعامل بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فهو نظر بجدية وخوف، إلى مدى طرق تعامل الكرملين مع التهديد ، تم تشديد الأمن في موسكو وفي روستوف أون دون ، التي تضم المقرات العسكرية الروسية للمنطقة الجنوبية وتشرف أيضًا على القتال في أوكرانيا.

.. جاء ذلك، مع مخاوف أن تكون نتيجة المواجهة لا تزال غير واضحة ، أو تستمر ضبابية المواقف، أو فشل مفاوضات بيلاروسيا مع فاغنز، فمن المرجح أن تزيد من إعاقة جهود موسكو الحربية حيث كانت قوات كييف تحقق في الدفاعات الروسية في المراحل الأولى من الهجوم المضاد، في وقت حرج من مسارات الحرب، فماذا إذا نجح بريغوجين ، يمكن أن يكون له-مثل هذا الاحتمال- تداعيات على الرئيس فلاديمير بوتين وقدرته على الحفاظ على جبهة داخلية موحدة.

.. ومن المسارات التي أعلنت من طرف فاغنز، زعم بريغوزين في وقت مبكر من السبت أن قواته عبرت الحدود إلى روسيا من أوكرانيا ووصلت إلى روستوف ، ولم تواجه أي مقاومة من المجندين الشباب عند نقاط التفتيش وأن قواته "لا تقاتل الأطفال".

.. وفي تحليل ذلك، أن رئيس قوات فاغنز، قدم للعالم، للداخل الروسي، سلسلة من التسجيلات المرئية والصوتية الغاضبة المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت متأخر من يوم الحدث المثير: "لكننا سنقضي على أي شخص يقف في طريقنا". "نحن نمضي قدما وسنمضي حتى النهاية."

فاغنر، بطريقة دراماتيكية ادعت أن رئيس الأركان العامة ، في الجيش الروسي الجنرال فاليري جيراسيموف ، سارع بطائرات حربية لضرب قوافل فاجنر ، التي كانت تسير بجانب المركبات العادية. وقال بريغوجين أيضا إن قواته أسقطت مروحية عسكرية روسية أطلقت النار على قافلة مدنية، دون أي إعلان يوضح ذلك من الأطراف كافة.

في خلفية الأحداث، كشف بريغوزين، إن معسكرات فاجنر الميدانية في أوكرانيا تعرضت للقصف بالصواريخ والمروحيات الحربية ونيران المدفعية بناء على أوامر من جيراسيموف عقب اجتماع مع وزير الدفاع سيرجي شويجو قرروا فيه تدمير فاغنر.

. وعمليا، كانت لعبت قوات فاغنر، قامت وفق بيانات عسكرية سابقة بدورها المحدد كقوة مرتزقة تعمل مع الجيش الروسي(...) في الحرب الروسية في أوكرانيا ، ونجحت في الاستيلاء على مدينة باخموت التي شهدت أكثر المعارك دموية وأطولها. لكن بريغوزين انتقد بشكل متزايد القادة العسكريين في روسيا ، متهما إياهم بعدم الكفاءة وتجويع قواته من الأسلحة والذخيرة، وهي تزيد عن 25 ألف جندي تحت إمرته ، وأنها بحسب رئيس فاغنر ستعاقب شويغو في تمرد مسلح وحث الجيش على عدم إبداء المقاومة: "هذا ليس انقلابًا عسكريًا ، بل مسيرة عدالة".



*تكتيكات الموجة البشرية تضعف معنويات الجيش الروسي في أوكرانيا

في دراسات سابقة بحث المجلس الأطلسي، عن ما سمي ب[تكتيكات الموجة البشرية تضعف معنويات الجيش الروسي في أوكرانيا]، ونبهت مجالس الأطلسي، إلى انه:

"ليس سرا أن الغزو الروسي لأوكرانيا لم يسير حسب الخطة. ومع ذلك ، مع دخول الصراع عامه الثاني ، لا يزال فلاديمير بوتين يأمل في كسر المقاومة الأوكرانية في حرب استنزاف طويلة" .

.. وفي الخلفية السياسية، تابع المجلس الأطلسي القول:"قد يكون قول هذا أسهل من فعله. بينما تتمتع روسيا بمزايا ديموغرافية وصناعية واقتصادية كبيرة مقارنة بأوكرانيا ، تظل هناك أسئلة حول قدرة الجيش الروسي الذي كان يتباهى به ذات مرة على تحقيق أهداف الكرملين. بشكل حاسم ، أدى الاعتماد الواضح على تكتيكات الموجة البشرية خلال الهجوم الروسي الأخير في فصل الشتاء إلى خسائر فادحة تهدد بتقويض الروح المعنوية في صفوف جيش بوتين الغازي".

.. بالتالي، يقول المجلس الأطلسي انه:" يُعتقد أن أكبر خسائر لروسيا في الأشهر الأخيرة حدثت في معارك للسيطرة على بلدات استراتيجية في شرق أوكرانيا مثل باخموت وفوهليدار ، حيث زعمت أوكرانيا أنها قتلت أو جرحت عشرات الآلاف من الجنود الروس. في حين أن هذه الأرقام غير مؤكدة ، إلا أنها مدعومة بمقاطع فيديو واسعة النطاق في ساحة المعركة ، ويبدو أن الكثير منها يظهر أن القوات الروسية تشارك في هجمات أمامية متهورة على مواقع دفاعية راسخة".

.. ونبه إلى ما تعكسه:" تكتيكات الموجة البشرية المعروضة في شرق أوكرانيا الخيارات العسكرية الضيقة لروسيا بعد عام من النكسات المحرجة في ساحة المعركة. دخل الجيش الروسي الحرب الحالية بسمعة الجيش الثاني في العالم ، لكنه كان أداؤه ضعيفًا بشكل ملحوظ في أوكرانيا. مع تدمير العديد من أكثر وحداته خبرة وأفواج النخبة ، يأمل بوتين الآن في استنزاف موارد أوكرانيا والصمود أكثر من داعمي البلاد الغربيين من خلال الاعتماد على أعداد متفوقة. في الأشهر الأخيرة من عام 2022 ، عزز قوته الغزوية بـ 300 ألف جندي إضافي عبر أول تعبئة روسية منذ الحرب العالمية الثانية"، وهنا تكمن مخاوف روسيا والعالم من حركة فاغنر.

.. يمكن توضيح ذلك، عبر ذاكرة متجددة تقول انه في الحرب الحالية ضد أوكرانيا :" قد يرى الكرملين تكتيكات الموجة البشرية كوسيلة فعالة للتغلب على المقاومة الأوكرانية المصممة. فهو يسمح لروسيا بإرهاق عدد القوات الأوكرانية الأقل عدديًا ولكن المتشددة ، ويمكن تنفيذها باستخدام مزيج من القوات التي تم استبدالها بسهولة بما في ذلك الجنود الذين تم حشدهم مؤخرًا والمدانين السابقين الذين يخدمون في شركة فاغنر العسكرية الخاصة".

*فاغنر مازالت سرية

في أسابيع سابقة على تمرد فاغنر، ذكر انها شركة عسكرية تحاول صياغة أفراد من اللاعبين كطيارين بدون طيار، وزعم منشور على Telegram في 19 يونيو من منفذ Verstka الإخباري الروسي المعارض أن Wagner Group تشجع اللاعبين على التقدم للعمل كطيارين لمركبات جوية بدون طيار في الحرب ضد أوكرانيا. أفادت وسائل الإعلام أنه لم تكن هناك حاجة إلى خبرة عسكرية سابقة للتقدم لهذا المنصب. ظهرت منشورات من Wagner على فكونتاكتي في نفس اليوم ، ودعت اللاعبين ذوي الخبرة في "التلاعب بعصا التحكم في أجهزة محاكاة الطيران" للتسجيل.

و أن الحملة تهدف إلى تجنيد جنود لقيادة "مروحيات وآلات أكثر خطورة". في هذا السياق بالذات ، "المروحيات" (коптеры) هي إشارة إلى الطائرات التجارية بدون طيار التي يتم بيعها للجمهور والتي تم استخدامها على نطاق واسع في الحرب ضد أوكرانيا، إذ وجد تحقيق في 19 مايو نشره مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد أن الشركات المصنعة الصينية استمرت ، حسبما ورد ، في تزويد القوات المسلحة الروسية بطائرات بدون طيار من طراز DJI من خلال أطراف ثالثة في كازاخستان.

*الطباخ.. والسم على طاولة المحارب.

.. يفغيني بريغوجين، أوليغارش روسي معروف بلقب "طباخ بوتين"، صاحب مطاعم وشركة تقديم الطعام الخاصة ب الرئاسة الروسية، استضافت حرفيًا وجبات عشاء حضرها بوتين وغيره من قادة العالم، وهو طباخ السم الذي إذ أوجد مجموعة فاغنر في عام 2014، وهي مجموعة عسكرية مرتزقة خاصة تعمل بالسر،ومن خلال سنوات من الأدوار المسمومة انتشر عملاء فاغنر في أوكرانيا وليبيا والسودان وموزامبيق ومالي وسوريا، وأفغانستان ودول أخرى في غرب أفريقيا وداخل بحار العالم.

.. ومن المدى، وسط هذه الضبابية أن نعرج على تحقيق لـCNN، كشفت فيه أن فاغنر تقوم بتجنيد القتلة وتجار المخدرات من السجون.

.. في المؤشر الدولي، والسياسي، ما زال القلق يغمم حسابات العاصمة موسكو، بينما ينتظر العالم حقائق حركة فاغنر وما ينتج عنها.

.. وفي أخر الأخبار المثيرة، قال الكرملين ، السبت ، إن رئيس الشركة العسكرية "الروسية الخاصة" فاغنر سينتقل إلى بيلاروسيا المجاورة في إطار اتفاق لنزع فتيل التوترات المتمردة ، وسيتم إغلاق القضية الجنائية المرفوعة ضده.

. بالتالي، قد يكون هذا التصريح، دعامة التوتر متجدد من سرية الحدث.

.. هنا يأتي التحليل الذي جعل مائدة بوتين، تجعل الذئب ينهي قصة زعيم ارهابي، لتكون بالتالي مجموعة فاغنر بيد الجيش الروسي، بالطبع الأشكال كثيرة في عالم الحرب.. لنرى!