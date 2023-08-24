الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الوادي الجديد: طرح اللحوم والخضروات والفاكهة بالمنافذ الرئيسية

جانب من مبادرة خفض
جانب من مبادرة خفض الاسعار

أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، طرح اللحوم الطازجة والخضروات والفاكهة، وتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة من خلال المنافذ الثابتة والمتنقلة التابعة للوحدات المحلية، والمنافذ الرئيسية بالمحافظة لتخفيف العبئ عن كاهل المواطنين.

وأوضح محافظ الوادي الجديد، أن المنافذ الرئيسية متواجدة بصفة مستمرة طوال اليوم بديوان عام المحافظة والبساتين والشعلة بالخارجة وحي الزهور بمركز الداخلة، للحد من ارتفاع الأسعار والتخفيف عن كاهل الاسر الواحاتية.

مبادرة لطرح السلع بأسعار مخفضة بالوادي الجديد

وأطلق المهندس مجدي الطماوي، رئيس مركز ومدينة الداخلة، صباح اليوم الخميس، مبادرة لخفض أسعار الخضر والفاكهة بالشوادر والمنافذ الخاصة بالوحدات المحلية، تحت رعاية اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وبالتعاون مع بعض أصحاب المزارع والصوب الزراعية  بالمركز والتى تهدف إلى توفير الخضروات الأساسية والفاكهة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وذلك تخفيفاً عن كاهل الأسر الواحاتية وبعيداً عن جشع التجار وإحتكار الأسعار.

وأكد الطماوي أن المبادة تستهدف خفض أسعار الخضر والفاكهة بالشوادر الخاصة بالوحدات المحليه والمنافذ التابعة لها لتخفيف العبء عن كاهل المواطن الواحاتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف أن أسعار الخضر والفاكهة تنخفض عن الأسواق الخارجية بنسبة 50% وعلى سبيل المثال وليس الحصر، سجلت سعر كيلو الطماطم اليوم 10 جنيهات، وسجل سعر كيلو الخيار 5 جنيهات، وسجل كيلو البطاطس 10 جنيهات، وسجل البصل سعر 15 جنيها للكيلو، وسجل كيلو البازنجان 10 جنيهات، فيما سجل العنب البناتي سعر 25 جنيها، وكذلك العنب الأحمر بنفس سعر  العنب البناتي، وسجلت المانجو سعر من 25 جنيها.

وشهدت مبادرة تخفيض أسعار اللحوم إقبالا كبيرا من المواطنين، حيث سجلت كيلو اللحوم الحمراء الطازجة اليوم سعر 220 جنيها للكيلو الواحد، كأحد أوجه الدعم من الدولة للمواطنين ولتلبية احتياجاتهم اليومية وتوفير السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة. 

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