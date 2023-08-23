غرفة العمليات بالوادي الجديد تباشر أعمالها لمتابعة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

باشرت غرفة العمليات المشكلة بديوان عام مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، أعمالها فى متابعة امتحانات الدور الثانى لشهادة الثانوية العامة 2023-2024 م، تحت رعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ، وبرئاسة المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادي الجديد.

واطمأن المهندس سيد عبد العزيز وكيل وزارة الترلية والتعليم بالوادي الجديد، على تواجد جميع المعنيين بالعمل داخل غرفة العمليات بالمديرية وغرف العمليات المشكلة بالإدارات التعليمية المختلفة، مشددا على ضرورة والتزام الجميع بكافة المسئوليات والمهام المكلفين بها والالتزام بكافة اللوائح والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات، وكذلك الالتزام بتطهير اللجان قبل دخول الطلاب اللجان الامتحانية.

ويؤدى الطلاب، اليوم الامتحان بمادة الفيزياء للمجموعة العلمية (علوم-رياضة)، فيما يؤدى طلاب المجموعة الأدبية الامتحان بمادة التاريخ.

وفي سياق آخر، أعلن سيد عبد العزيز عطية، وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الأربعاء، الأعمال الفائزة على مستوى المديرية بمسابقات مركز تنمية القدرات المسرحية والتى جرى تنفيذها خلال الاجازة الصيفية بالتنسيق والتعاون مع الإدارات التعليمية توجيه عام التربية المسرحية.

وهنأ وكيل تعليم الوادي الجديد المدارس الفائزة بالإدارات التعليمية المختلفة والتأهل لتصفيات الجمهورية.

وأكد عطية على عقد اختبارات القبول الذين تخلفوا عن الحضور بالمواعيد المحددة السابقة من الطلاب بجميع مراكز المحافظة المتقدمين للالتحاق بمدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية، موضحا أنه جرى عقد الاختبارات من قبل اللجان المختصة لاختيار أفضل العناصر بكل شفافية وحياد.

الجدير بالذكر أنه يجرى عقد اختبارات القبول للطلاب المتقدمين من مركزى الخارجة وباريس بمقر المدرسة بمدينة الخارجة، فيما يجرى عقد اختبارات المتقدمين من مراكز الداخلة والفرافرة وباريس بمقر مركز التطوير التكنولوجى بإدارة الداخلة التعليمية.