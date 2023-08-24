الخميس 24 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار الظهيرة| مصر عضوًا فى تجمع "بريكس".. والرجاء المغربى يُنفذ طلب عمرو وردة

أخبار الظهيرة
أخبار الظهيرة

شهدت الساعات الماضية العديد من الأخبار السياسية والاجتماعية والرياضية والفنية وغيرها، "الدستور" يرصد أبرزها في نشرة "أخبار الظهيرة". 

رسميًا.. مصر عضوًا فى تجمع "بريكس"

البريكس

أعلن رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، اليوم الخميس، عن دعوة كل من الأرجنتين ومصر وإيران والسعودية والإمارات لعضوية مجموعة "بريكس" ابتداءً من 2024.. للمزيد اضغط هنا.

بعد الحديث عن اختفاء اللاعب.. الرجاء المغربى يُنفذ طلب عمرو وردة

عمرو وردة

أعلن نادي الرجاء المغربي، صباح اليوم الخميس، عن فسخ تعاقده مع عمرو وردة، بناءً على طلب اللاعب، وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت في وقت سابق إلى رغبة عمرو وردة في الرحيل عن صفوف الرجاء المغربي.. للمزيد اضغط هنا.

الأرصاد: تحسن درجات الحرارة في القاهرة الكبرى وعواصف رملية جنوب البلاد

الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية على مستوى القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة، موضحة أن هناك تحسنًا كبيرًا في حالة الجو.. للمزيد اضغط هنا.

وزارة الصحة تكشف إجراءات إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة

وزارة الصحة

كشفت وزارة الصحة والسكان أن إجراءات إصدار طلب العلاج على نفقة الدولة تبدأ بالتوجه إلى أقرب مستشفى، وإجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة بواسطة أطباء المستشفى، تمهيدًا لتحرير "تقرير اللجنة الثلاثية".. للمزيد اضغط هنا.

أول ظهور.. المستشار محمد ناجى شحاتة فى ضيافة "الشاهد" اليوم

المستشار محمد ناجى

كشفت فضائية "Extra News"، عن أول ظهور للمستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس محكمة الجنايات ورئيس محكمة أمن الدولة العليا ورئيس دائرة الإرهاب السابق، في ضيافة الإعلامي الدكتور محمد الباز، ببرنامج "الشاهد" يومي الخميس والجمعة.. للمزيد اضغط هنا.

جامعة القاهرة أول جامعة مصرية تطبق نظام الأربع سنوات فى بكالوريوس الهندسة

رئيس جامعة القاهرة

في سابقة هى الأولى من نوعها في التعليم الهندسي في مصر، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن صدور القرار الوزاري باللائحة الجديدة لكلية الهندسة، والذي يمكّن الطلاب من التخرج بعد 4 سنوات دراسية فقط.. للمزيد اضغط هنا.

الأرصاد نادي الرجاء المغربي درجات الحرارة بريكس الرجاء المغربي وزارة الصحة نفقة الدولة محمد ناجى شحاتة

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