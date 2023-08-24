لخلافات بينهما.. التحقيق مع مديرة تسويق طعنت زوجها بسكين فى بدر

شهدت منطقة بدر واقعة مؤسفةـ بعدما قامت مديرة تسويق بطعن زوجها بسكين في قلبه داخل "كمباوند" شهير بسبب خلافات بينهما.

وكشفت تحريات رجال مباحث القاهرة أن الزوج عاتب زوجته على تحريضها للسكان ضد إدارة "الكمباوند"، فنشبت مشادة كلامية قام على إثرها الزوج بصفع زوجته وانتابتها حالة هياج عصبي، فقامت باستلال سكين وطعنته في قلبه، مما تسبب في إصابته.

- نتائج التحريات

وأضافت التحريات أن الزوج المصاب اتفق مع زوجته على عدم الإفصاح عن المشاجرة لإبعادها عن المساءلة القانونية، وادعيا قيام مجهولين باقتحام الفيلا والتعدي عليه.

تلقت أجهزة الأمن بـ مديرية أمن القاهرة بلاغًا من أحد المستشفيات بوصول مهندس مصاب بطعنة أسفل القلب وحالته حرجة، وبسؤال الزوجة، وتعمل مديرة تسويق بشركة شهيرة، ادعت قيام ملثمين باقتحام الفيلا وطعن زوجها.

وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أنها وراء ارتكاب الواقعة بعد مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة قامت على إثرها المتهمة بطعن زوجها، وألقي القبض على المتهمة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

- مقتل طفل بعد وصلة تعذيب ببولاق الدكرور

وفي سياق آخر، ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور من غرفة النجدة بمقتل صبي، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود صبي يبلغ من العمر 15عامًا، وبه آثار ضرب وكدمات في أماكن متفرقة من جسده.

وبعد إجراء التحريات تبين أن والد المجنى عليه تعدى عليه بالضرب حتى الموت لتأديبه لعدم سماعه الكلام وتنفيذه أوامر والده، تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بحجة تأديبه، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.