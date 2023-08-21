الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

لخلاف على الأجرة.. ضبط عامل طعن سائقا خلال مشاجرة في أبو النمرس

طعن
طعن

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على عامل متهم بالاعتداء على سائق بسلاح أبيض، بسبب خلاف بينهما على أجرة التوصيل  وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بإصابة أحد الأشخاص بجرح طعني، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في أبو النمرس. 

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث، أن مشاجرة نشبت بين عامل وسائق، بسبب الخلاف على أجرة التوصيل، مما دفع العامل للاعتداء على السائق بسلاح أبيض وإصابته. 

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

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