الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

خناقة انتهت بجريمة.. "كوافيرة" تطعن زوجها وتنقله للمستشفى في الجيزة

حبس
حبس

ألقت مباحث قسم شرطة الطالبية في الجيزة، القبض على سيدة تعمل «كوافيرة» لاتهامها بالتعدي على زوجها بسلاح أبيض، خلال مشاجرة بينهما بسبب خلافات زوجية، وأمر اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بالتحفظ على المتهمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى العميد علي عبد الرحمن، رئيس قطاع غرب الجيزة، إخطارا من العقيد سامح بدوي مفتش مباحث الطالبية والعمرانية، بوصول بلاغ من مستشفى الهرم، بوصول عامل، 40 عاما، مصاب بجرح شبه نافذ بالصدر، وبصحبته زوجته «كوافيرة» 20 عاما، وعلى الفور انتقل المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث الطالبية، إلى مكان الواقعة، وبالانتقال وبسؤال المصاب أفاد بان زوجته هي من قامت بالتعدي عليه بسلاح أبيض «سكين»، إثر مشاجرة بينهما. 

 

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كشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء أحمد الوتيدي، نائب مدير مباحث الجيزة، عن أن المتهمة قامت باصطحاب زوجها إلى المستشفى، بعد إصابته، وألقي القبض عليها، وبمواجهتها أمام الرائد محمد عطية معاون مباحث الطالبية، اعترفت بارتكاب الواقعة، لكنها أكدت أنها لم تقصد إصابته، وتحرر المحضر وأحيلت المتهمة إلى النيابة التي قررت حبسها لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلبت تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

عقوبة الشروع في القتل 

نصت المادة "46" من القانون، على عقوبة الشروع، حيث ذكرت أنه يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك:

بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام.

بالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد.

بالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد.

بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

الطالبية خناقة انتهت بجريمة كوافيرة تطعن زوجها قسم شرطة الطالبية الجيزة

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