الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس شاب بتهمة قتل جاره المُسن لسرقته بالطالبية

ارشيفه
ارشيفه

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس شاب، 15 يوما على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بقتل جاره المسن وسرقته، كما استعجلت النيابة التحريات التكميلية التي تجريها الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

البداية كانت بورود بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة الطالبية من غرفة النجده بالعثور على جثة مسن مقتول داخل شقته، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة " م م "، 69 عاما، مصاب بطعنة نافذة.

وباجراء التحريات تبين أن جار المجني عليه وراء قتله بغرض سرقته، وتمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

عقوبة القتل

ونصت الفقرة الثانية، من المادة 234 من قانون العقوبات، على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط.

حبس شاب قتل سرقته جثة مسن

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