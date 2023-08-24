الخميس 24 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس جهاز القاهرة الجديدة يبحث مع اتحاد الشاغلين سبل توفير الخدمات

صورة حدث اجتماع اتحاد
صورة حدث اجتماع اتحاد الشاغلين

عقد المهندس عبد الروؤف حامد الغيطي رئيس جهاز القاهرة الجديدة، اجتماعا موسعًا مع ممثلي اتحاد الشاغلين لسكان الاحياء فى المدينة بحضور الدكتور محمد سليمان عضو مجلس النواب عن دائرة القاهرة  الجديدة. 

اتحاد الشاغلين بجهاز القاهرة الجديدة يناقش حل مشكلات المياه والطرق والنظافة 

وتطرق الاجتماع للعديد من الموضوعات الهامة بمختلف المناطق  فى مدينة القاهرة الجديدة حيث تضمنت المناقشة بعض المحاور العامة  لحل مشكل النظافة وصيانة الطرق ومشاكل انقطع المياه وغيرها.  

واكد المهندس عبد الروؤف الغيطي رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أن المرحلة المقبلة ستشهد تطورا في جميع قطاعات العمل داخل المدينة، مُشددًا على التواصل وتكثيف الأعمال على مدار اليوم للقضاء على كل مظاهر العشوائية بالمدينة وإعادة المظهر الحضاري والجمالي للمدينة فضلًا عن تطبيق القانون بكل حزم على جميع المخالفات والاشغالات والتعديات.

ونوه المهندس عبد الرؤوف الغيطي، حرص  جهاز القاهرة الجديدة أمام السكان ساعيا بكل جهد لتذليل كافة المعوقات ومحاربه العشوائية في المدينة. 

تطوير مشروعات القاهرة الجديدة 

وأفاد رئيس جهاز القاهرة الجديدة، أن يجري العديد من أعمال تطوير مشروعات القاهرة الجديدة التى تشمل أعمل التوسع في شبكة الطرق القاهرة الجديدة التوسيع في شبكة الطرق  التي تهدف لتحسيت حركة المرور ، بالإضافة إلي ذلك تم تخصيص مساحات كبيرة لتوفير الأماكن للترفيهية وعمل تراك لسباق الدراجات والمشي لتحسين جودة الحياة.

وأضاف أن جهاز القاهرة الجديدة يعمل على تحسين منظومة المياه والصرف الصحي وتنفيذ مشاريع لتوسع شبكات الكهرباء وتحسين البنية التحتية المرتبطة بالمدينة . 

وأشار رئيس جهاز القاهرة الجديدة، إلى أن تم توفير العديد من المشروعات الخدمية التي تساعد المواطنين المقميين لتوفير كافة احتياجاتهم ولاستيعاب النمو السكاني بالمدينة وذلك توفير المرافق الضرورية والخدمات العامة .  

الشاغلين القاهرة الجديدة اتحاد لمناقشة مشكل الغيطي

مواد متعلقة

جهاز القاهرة الجديدة : 19 سبتمبر جلسة مزاد لبيع 4 محلات وصيدلية

«الغيطي» يتابع تنفيذ محطات المياه والصرف بمنطقة النرجسي في التجمع الثالث

الغيطي يصدر قرارات بتكثف العمل للانتهاء من مشروع أرض المعارض

الأكثر قراءة

beIN SPORTS: محمد صلاح وافق على الانتقال لاتحاد جدة

من هو المستشار محمد شوقى فتحى النائب العام الجديد؟

إحالة ربة منزل للجنايات لاستخدام طفلتين فى أعمال ممارسة الحرام

للإقبال الكبير.. مد مهرجان العلمين إلى 1 سبتمبر

من المحاربة بسيف روسيا للتمرد عليها.. أسباب وسيناريوهات الرحيل الغامض لـ"طباخ بوتين"

أول تعليق لـ بوتين على مقتل قائد «فاجنر» إثر تحطم طائرته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الصعود مع الدول الصاعدة

وائل لطفي

حديث البريكس

د. محمد عفيفي

مصطفى كامل

خالد حريب

أوركسترا فاجنر العسكرية .. الغالب مستمر

محمد عبدالعزيز

نحن بخير ... الحمد لله

حسين دعسة

الذئب الروسى التهم فاجنر Wagner.. الطائرة التى أنهت أسطورة الإرهاب

أحمد الصغير

مصر مُبدعة علوم الطب والصيدلة فى الكون!

محمد العسيري

نجيب ومنيب... القمر الليلة بدر

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)