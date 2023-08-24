رئيس جهاز القاهرة الجديدة يبحث مع اتحاد الشاغلين سبل توفير الخدمات

عقد المهندس عبد الروؤف حامد الغيطي رئيس جهاز القاهرة الجديدة، اجتماعا موسعًا مع ممثلي اتحاد الشاغلين لسكان الاحياء فى المدينة بحضور الدكتور محمد سليمان عضو مجلس النواب عن دائرة القاهرة الجديدة.

اتحاد الشاغلين بجهاز القاهرة الجديدة يناقش حل مشكلات المياه والطرق والنظافة

وتطرق الاجتماع للعديد من الموضوعات الهامة بمختلف المناطق فى مدينة القاهرة الجديدة حيث تضمنت المناقشة بعض المحاور العامة لحل مشكل النظافة وصيانة الطرق ومشاكل انقطع المياه وغيرها.

واكد المهندس عبد الروؤف الغيطي رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أن المرحلة المقبلة ستشهد تطورا في جميع قطاعات العمل داخل المدينة، مُشددًا على التواصل وتكثيف الأعمال على مدار اليوم للقضاء على كل مظاهر العشوائية بالمدينة وإعادة المظهر الحضاري والجمالي للمدينة فضلًا عن تطبيق القانون بكل حزم على جميع المخالفات والاشغالات والتعديات.

ونوه المهندس عبد الرؤوف الغيطي، حرص جهاز القاهرة الجديدة أمام السكان ساعيا بكل جهد لتذليل كافة المعوقات ومحاربه العشوائية في المدينة.

تطوير مشروعات القاهرة الجديدة

وأفاد رئيس جهاز القاهرة الجديدة، أن يجري العديد من أعمال تطوير مشروعات القاهرة الجديدة التى تشمل أعمل التوسع في شبكة الطرق القاهرة الجديدة التوسيع في شبكة الطرق التي تهدف لتحسيت حركة المرور ، بالإضافة إلي ذلك تم تخصيص مساحات كبيرة لتوفير الأماكن للترفيهية وعمل تراك لسباق الدراجات والمشي لتحسين جودة الحياة.

وأضاف أن جهاز القاهرة الجديدة يعمل على تحسين منظومة المياه والصرف الصحي وتنفيذ مشاريع لتوسع شبكات الكهرباء وتحسين البنية التحتية المرتبطة بالمدينة .

وأشار رئيس جهاز القاهرة الجديدة، إلى أن تم توفير العديد من المشروعات الخدمية التي تساعد المواطنين المقميين لتوفير كافة احتياجاتهم ولاستيعاب النمو السكاني بالمدينة وذلك توفير المرافق الضرورية والخدمات العامة .