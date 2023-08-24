ضربة كبرى للملك تشارلز.. هارى رفض عرض والده لإصلاح الخلافات العائلية

أفادت تقارير بريطانية أن الأمير هاري لا يخطط لرؤية والده الملك تشارلز أو شقيقه الأكبر الأمير ويليام عندما يعود إلى بريطانيا عشية الذكرى السنوية الأولى لوفاة الملكة إليزابيث الثانية، ولن ترافقه زوجته ميجان ماركل، ما يعني رفض عرض والده لإصلاح الخلافات العائلية بينهما، حيث خطط الملك تشارلز لرؤية نجله في لندن والتحدث معه.

هاري يرفض لقاء والده وشقيقه خلال زيارته إلى لندن

وأكدت صحيفة "التليجراف" البريطانية، أنه من المقرر أن يسافر دوق ساسكس من كاليفورنيا إلى لندن للظهور في حدث لجمعية WellChild الخيرية، للاحتفال بإنجازات ومرونة الشباب المصابين بأمراض خطيرة.

وتابعت أنه من المقرر أن يقام حفل توزيع الجوائز قبل يوم واحد فقط من الذكرى السنوية الأولى لوفاة الملكة إليزابيث في 8 سبتمبر، لكن يبدو أن الأمير "ليست لديه أي نية" لرؤية أخيه أو والده أثناء الحفل، وفقًا لما ذكره المطلعون.

الذكرى الأولى لرحيل الملكة إليزابيث الثانية

وأضافت المصادر أنه في حين أن هذا التاريخ المؤثر سيكون مناسبة جيدة للعائلة "لتسوية خلافاتهم" في الذكرى الأولى لرحيل الملكة إليزابيث الثانية، إلا أنهم زعموا أن العلاقات بين الدوق وشقيقه وأبيه، لا تزال متوترة للغاية.

ومن المتوقع أن يقضي الملك والملكة هذا الصيف في تأمل خاص، حيث يواصلان تقليد والدته الملكة الراحلة في الإقامة في القلعة، على الرغم من إقامتهما عادة في بيركال وليس بالمورال، ومن المتوقع أيضًا أن يظهر الأمير أندرو في المقر الأسكتلندي برفقة بناته، ومن غير المعروف ما إذا كان أفراد العائلة المالكة الآخرون سيزورون القلعة أيضًا.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن الأمير هاري سيسافر إلى دوسلدورف لحضور ألعاب Invictus التي تبدأ بعد أيام، متجنبًا أسكتلندا، كما أن ميجان ماركل دوقة ساسكس، لن تتوقف في المملكة المتحدة في طريقها لحضور الألعاب، وبدلًا من ذلك ستسافر مباشرة إلى ألمانيا من كاليفورنيا.

الأمير هاري رفض عرض والده للصلح

وقال مصدر مطلع: "بينما افترض البعض أنه سيكون من الجيد للعائلة تسوية خلافاتها، ربما حتى في ذكرى الملكة الراحلة، إلا أن الأمور لا تزال بعيدة المنال، حيث رفض الأمير هاري عروض الصلح ولقاء والده".

وتابع: “العلاقات لا تزال متوترة للغاية، بعد انتقادات الأمير هاري للملك تشارلز، 74 عامًا، والأمير ويليام، 41 عامًا، في فيلمه الوثائقي عبر نتفليكس والمذكرات المتفجرة "سبير" التي نشرها في وقت لاحق من عرض الدراما الوثائقية".

وشوهد أفراد العائلة المالكة الثلاثة آخر مرة معًا في حفل تتويج الملك في 6 مايو، لكن الأمير هاري عاد إلى المنزل فورًا بعد مغادرته الخدمة في كنيسة وستمنستر، وغاب عن احتفالات نهاية الأسبوع، كما غابت ميجان عن حفل التتويج.

وكانت آخر مرة شوهد فيها الشقيقان مع زوجاتهم أثناء تجولهم خارج قلعة وندسور بعد جنازة الملكة في سبتمبر من العام الماضي.

وأكد المطلعون أنه على الرغم من أن الأمير هاري لن يرى ويليام أو تشارلز، إلا أنه يمكنه تخصيص الوقت لرؤية أبناء عمومته الأميرة بياتريس والأميرة يوجيني، اللتين ظل على مقربة منهما.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أنه أثناء إقامته داخل المملكة المتحدة، سيحتاج الدوق إما إلى طلب الإقامة في شقة في أحد العقارات الملكية، مثل وندسور، أو العثور على فندق أو أصدقاء للإقامة معهم، حيث تم إخلاؤه من Frogmore Cottage في وقت سابق من هذا العام.