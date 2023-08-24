"السلع التموينية" تقوم اليوم بالبت في مناقصات دولية ومحلية لشراء زيت الطعام

تقوم اليوم وزارة التموين والتجارة الداخليةممثلة في "هيئة السلع التموينية" بالبت في ممارستين دولية ومحلية لشراء زيت الطعام

فقد أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة رقم 6 لعام 2024/2023 للزيت الخام المستورد لتوريد كمية 30 ألف طن زيت صويا خام مستورد و 10 آلاف طن زيت عباد خام مستورد.

وذكرت الهيئة في بيان لها أن العروض تقدم لكامل الكمية أو جزء منها بحد أدنى 5 آلاف طن،موضحة أن فترة الوصول من 6 أكتوبر إلى 20 أكتوبر 2023 و/أو من 21 اكتوبر إل. 5 نوفمبر.

ولفتت إلى أن جلسة فض المظاريف والبت اليوم الخميس بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية لافتة إلى أن المورد يقدم أسعاره على أساس السداد At Sight و بتسهيلات موردين 180 يوم وبتسهيلات موردين 270 يوم وتختار الهيئة ما يناسبها.

من جانب آخر أعلنت الهيئة عن ممارسة رقم 6 لسنة 2024/2023 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ( 1000 طن زيت صويا ، 500 طن زيت عباد) ، وتقدم العروض لكامل الكمية أو جزء منها تسليم خلال الفترة من 5 إلى 20 أكتوبر 2023 و/او من 25 أكتوبر إلى 10 نوفمبر 2023.

وأضافت أن جلسة فض المظاريف اليوم الخميس بمقر الهيئة لافتة إلى أن باقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.

كانت قد أعلنت الهيئة خلال الفترة الماضية أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على المخزون الإستراتيجي من السلع الغذائية

ومن خلال أولى ممارسات زيت الطعام الخام بمقر الهيئة العامة للسع التموينيه بالحي الحكومي بمبنى وزارة التموين والتجارة الداخلية بالعاصمه الادارية

تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية على كمية 53 ألف طن زيت خام صب منها

كمية 6000 طن زيت صويا خام صب محلي بالجنيه.

وكمية 47 ألف طن زيت خام صب مستورد

ليرتفع الرصيد الاستراتيجي للبلاد من الزيت إلى 5 شهور وقد أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي عن زيادة المخزون الاستراتيجي للزيت الي 3.7شهر .