الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تأمر بانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق مصنع كرتون بالبحيرة

حريق
حريق

أمرت النيابة العامة بالبحيرة بانتداب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع حريق مصنع كرتون للوقوف علي سبب الحريق وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

وكانت تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن البحيرة من السيطرة على الحريق الذي نشب داخل مصنع كرتون بطريق القاهرة - إسكندرية الصحراوي بنطاق مركز غرب النوبارية بمحافظة البحيرة، مما أسفر عن إصابة 13 شخصًا، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

نشوب حريق في مصنع كرتون بالبحيرة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة غرب النوبارية يفيد باندلاع حريق داخل مصنع كرتون بالكيلو 59 بقرية الشعراوى، بنطاق دائرة شرطة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة وتم الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية لمكان الواقعة وتم فرض كردون أمنى بمحيط المكان، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع وفيات، وتم تحرير محضر بالواقعة.

 

إصابة 13 شخصًا في حريق مصنع البحيرة

وأصيب  13 شخصا باختناق بسبب اندلاع حريق هائل داخل مصنع كرتون على طريق القاهرة - إسكندرية الصحراوي بدائرة قسم  غرب النوبارية بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى غرب النوبارية والعامرية العام وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.

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