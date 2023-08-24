الخميس 24 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ناهد إمام لـ"الشاهد": الانتماء لجماعات الإسلام السياسى إساءة للروح والنفس

ناهد إمام
ناهد إمام

كشفت الكاتبة الصحفية ناهد إمام، عن رد فعل المجتمع تجاه تجربتها في الزواج والطلاق من رجل إخواني وآخر من جماعة التبليغ والدعوة، قائلة: "مكنش حد بيصدق إنهم على خطأ، وكانت الأغلبية تظن بأن هؤلاء الناس بتوع ربنا ولا يصدر عنهم أفعال مشينة، وكانت أصابع الاتهام تتوجه لي بأني أنا المخطئة".

وأضافت ناهد إمام خلال لقاءها ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن أهم شيء خرجت منه إثر تجربتي مع هذه الجماعات، هو أن القرب من الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى جماعة أو تنظيم ولا لأي شخص له سلطة في هذه النقطة، وبالتالي لا يجب تسليم النفس لسلطة أو جماعة تفصلك عن مجتمع وتوهمك بالدخول في مجتمعها وتحدث بداخلك حالة من التنافر والتشوه المعرفي تجاه مجتمعك الأصلي، مؤكدة أنه يوجد بداخل رؤوسنا عقل يفكر ونفس تستحق أن نحافظ عليها بأن نجعلها مستقلة وحرة.

وتابعت: "بعد تجربتي مع هذه الجماعات أرى أنها عبارة عن إساءة روحية، والانتماء إلى جماعات الاسلام السياسي إساءة للروح والنفس".

تفاصيل البرنامج

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

ناهد إمام جماعات الإسلام السياسي اخوان الجماعات التكفيرية برنامج الشاهد الإعلامي محمد الباز

الأكثر قراءة

عملة موحدة مقابل الدولار.. هل ينجح "البريكس" فى خلق بيئة اقتصادية أقوى؟

ناهد إمام تروى لـ "الشاهد" تفاصيل صادمة عن زوجها الإخوانى: اشترط زواجنا عرفى

التليجراف: اقتصاديون يحذرون من ركود عالمى وتفاقم أزمة تكلفة المعيشة

عاجل .. استقالة مارجريت عازر من حزب المحافظين

مقتل شخص وفقدان آخر بسبب العاصفة الاستوائية "فرانكلين" بجمهورية الدومينيكان

جدول صرف معاشات شهر سبتمبر 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

مصر مُبدعة علوم الطب والصيدلة فى الكون!

محمد العسيري

نجيب ومنيب... القمر الليلة بدر

وائل لطفي

المتغطى بالغرب عريان

ماجد حبته

العالم علمين

مدحت بشاى

المحتوى الدرامى

عبد الرحيم طايع

السيدة إلهام شاهين

محمد رفعت

محافظون وتجارب (14) فخر المنصورة

محاسن السنوسي

ترند اليوم

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)