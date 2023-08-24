ناهد إمام لـ"الشاهد": الانتماء لجماعات الإسلام السياسى إساءة للروح والنفس

كشفت الكاتبة الصحفية ناهد إمام، عن رد فعل المجتمع تجاه تجربتها في الزواج والطلاق من رجل إخواني وآخر من جماعة التبليغ والدعوة، قائلة: "مكنش حد بيصدق إنهم على خطأ، وكانت الأغلبية تظن بأن هؤلاء الناس بتوع ربنا ولا يصدر عنهم أفعال مشينة، وكانت أصابع الاتهام تتوجه لي بأني أنا المخطئة".

وأضافت ناهد إمام خلال لقاءها ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن أهم شيء خرجت منه إثر تجربتي مع هذه الجماعات، هو أن القرب من الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى جماعة أو تنظيم ولا لأي شخص له سلطة في هذه النقطة، وبالتالي لا يجب تسليم النفس لسلطة أو جماعة تفصلك عن مجتمع وتوهمك بالدخول في مجتمعها وتحدث بداخلك حالة من التنافر والتشوه المعرفي تجاه مجتمعك الأصلي، مؤكدة أنه يوجد بداخل رؤوسنا عقل يفكر ونفس تستحق أن نحافظ عليها بأن نجعلها مستقلة وحرة.

وتابعت: "بعد تجربتي مع هذه الجماعات أرى أنها عبارة عن إساءة روحية، والانتماء إلى جماعات الاسلام السياسي إساءة للروح والنفس".

تفاصيل البرنامج

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.