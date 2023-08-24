الخميس 24 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير بريطانى يدعو لزيارة الشواطىء والمنتجعات المصرية

رياضة الغوص في الغردقة
رياضة الغوص في الغردقة بالبحر الأحمر

نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية تقريرًا مصورًا دعت فيه قرائها ومحبي السفر في العالم إلى زيارة الشواطيء والمنتجعات المصرية، معتبرة إياها نقطة جذب شعبية للبريطانيين بسبب مياهها الصافية وشمسها الدافئة في الشتاء، فضلًا عن كونها وجهة مناسبة لأصحاب الميزانية المحدودة.

ويسلط التقرير الضوء على جمال المناظر الطبيعية الخلابة والشواطئ الرملية الجميلة التي تتمتع بها المنتجعات المصرية، مشيرة إلى جمال الشواطئ والرياضات المتنوعة التي يمكن ممارستها في مصر، مثل رياضة الغوص في البحر الأحمر.

وذكرت الصحيفة، أن مصر أصبحت وجهة بديلة للعطلات وخيارًا فعالًا للمسافرين البريطانيين الباحثين عن أشعة الشمس الشتوية.

وأكدت ان مصر لطالما كانت وجهة شعبية ميسورة التكلفة ومناسبة للمسافرين البريطانيين من أصحاب الميزانية المحدودة، ومن أفضل الوجهات لقضاء العطلات من حيث القيمة مقابل السعر.

وأشارت إلى أنه يمكن للسياح الاستفادة من الأسعار المنخفضة للعروض والعطلات التي تقدمها مصر لشواطئ الرائعة  والتي تعد أرخص بكثير مقارنة بالعديد من وجهات العطلات العالمية.

وتطرق التقرير أيضًا إلى الإشارة إلى فخامة الفنادق الفاخرة في المدن الساحلية مثل الغردقة وشرم الشيخ بما توفره من راحة ورفاهية للزوار، وخص بالذكر مدينة الجونة بشواطئها الهادئة والحياة البحرية المذهلة فيها.

وأوضحت أن منتجع الجونة يقع على ساحل البحر الأحمر على بعد 12 ميلًا فقط من الغردقة، وعلى بعد 30 دقيقة فقط بالسيارة من مطار الغردقة ، وسرعان ما أصبح مكانًا شهيرًا ومفضلًا لدى السياح البريطانيين  مشيرة إلى أن الرحلات الجوية إلى المدينة تستغرق أقل من 6 ساعات من بريطانيا.

وتابعت: يمكن ان تصل درجات الحرارة في الجونة إلى 24 درجة مئوية في الشتاء، مما يجعلها مكانًا مثاليًا لقضاء العطلات، كما أنه يعد منتجع فاخر يقدم خدمات بأسعار معقولة، وهناك عدد من الشواطئ الرملية بما في ذلك شاطئ زيتونة وشاطئ مودز.

تقرير بريطاني ذا صن الشواطىء المنتجعات البحر الأبيض المتوسط البحر الاحمر

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