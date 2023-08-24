الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ناهد إمام لـ "الشاهد": الجماعات الإسلامية تستغل ضحاياها لتحقيق مكاسب

ناهد إمام
ناهد إمام

قالت الكاتبة الصحفية ناهد إمام، إن الجماعات الإسلامية تستخدم فكر الإساءة الروحية، وهي إساءة نفسية مثبتة ومعروفة في علم النفس، والتي تتمثل في وجود سلطة دينية تستغل الضحية لتحقيق مكاسب نفعية مادية أو معنوية. 

وأضافت ناهد إمام، خلال لقائها ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news: “اكتشفت أن ما حدث لي هو إساءة روحية من جماعات الإسلام السياسي، ومن ثم بدأت في العلاج، حيث ذهبت إلى متخصص وهو الدكتور محمد المهدي، ووكنت وقتها في حاجة إلى دواء لأنني كنت أعاني من اكتئاب حاد، بعد انتهاء كل الأحداث وطلاقي من زوجي الثاني الذي كان عضوًا في الجماعة الإسلامية”. 

وتابعت: "أصبت بالاكتئاب الحاد لأنني أرهقت نفسيا جدًا وتحملت فوق طاقتي لمسايرة الأمور". 

تفاصيل البرنامج

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

ناهد إمام برنامج الشاهد الجماعات الإسلامية الاساءة الروحية الإعلامي محمد الباز

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