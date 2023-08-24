المدير التنفيذى للاتحاد الدولى لكرة القدم الساق الواحدة: "الظروف رائعة فى مصر"

قال جورج شلاكتن برغر، المدير التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة قدم الساق الواحدة، إنه وجد الظروف رائعة في القاهرة، وهناك بنية تحتية مجهزة جيدا للسنوات المقبلة، ومناسبة لمرحلة التأهل لكأس العالم 2026.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "كل الزوايا" المُذاع على قناة "أون"، أنه في غاية السعادة مما رآه في مصر، متابعا: "شاهدت الفرق ومن الأمور المثيرة كيف استطاعت مصر امتلاك أحد أقوى الفرق في إفريقيا".

كيف تروج القاهرة للعبة كرة قدم الساق الواحدة

وطالب المدير التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة قدم الساق الواحدة، إطلاق حملة عبر وسائل الإعلام التركيز على اللاعبين وإظهارهم بشكل جيد للناس، لافتا إلى أن مباريات كرة قدم الساق الواحدة مهمة، وفي حالة مشاهدة الأشخاص للبطولة سيشاهدون كرة قدم حقيقة ويستمتعون بطريقة اللعب.

وأردف: "هذه رياضة جميلة وأدعو لمشاهدة اللاعبين على أرض الملعب".