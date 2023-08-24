الخميس 24 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مستشار وزير الزراعة: حجم سوق الاستهلاك المصرى 170 مليون طن زراعى بالسنة

الدكتور محمد فهيم
الدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة

قال الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة، إن الدوولة في 2015 بدأت باقتحام الصحراء واستصلاحها وإضافة 150 ألف فدان ولم يجرؤ أحد على الاقتراب منها، وكلفت الدولة مليارات الجنيهات.

وأضاف فهيم، خلال حواره ببرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، أن حجم سوق الاستهلاك المصري بلغ 170 مليون طن زراعي في السنة، فكان لابد من  زيادة الأراضي الزراعية لمواكبة الزيادة السكانية، خاصة بعد التعديات على الأراضي الزراعية التاريخية.

وأكد أنه لولا الإجراءات التي قامت بها الدولة والإخلاص من رأس الدولة لوصلنا لمراحل صعبة جدًا على الناس في توفير السلع الغذائية.

مصر هي الدولة الوحيدة التي تضيف أراضي زراعية جديدة

وتابع أن مصر وسط التغيرات المناخية التي يشهدها العالم هي الدولة الوحيدة التي تضيف رقعة زراعية في الوقت الذي تفقد فيه الدول هكتارات من الأراضي بسبب التصحر.

مستشار وزير الزراعة اقتحام الصحراء سوق الاستهلاك المصري 170 مليون طن زراعي زيادة الأراضي الزراعية الزيادة السكانية

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