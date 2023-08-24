الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ناهد إمام لـ"الشاهد": وقت طلاقى من زوجى الإخوانى تنازلت عن كافة حقوقى المادية والمعنوية

ناهد إمام
ناهد إمام

كشفت ناهد إمام، الكاتبة والصحفية، عن الفرق بين الأخوات داخل السلفيين والإخوان وتنظيم التبليغ والدعوة.

 

وقالت خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأربعاء،:" الأدبيات هي التي تفرق بينهم، فكل جماعة لها كتب وأدبيات، ويتصارعون فيما بينهم، ولا ينظرون لبعضهم البعض بشكل منسجم ومتناغم، وينطبق عليهم قول الله تعالي "تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتي"، وكل جماعة تريد أن تكسر عظام التنظيم الأخر بالتقليل من شأنه طوال الوقت، فكانت صدمة بالنسبة لي لأني كنت أراهم رجال الله، ولكن وجدت استقطاب في المساجد وبين التنظيمات.

 

وعن وسائل العنف التي مارسها الإخوان مقابل خروجك من الجماعة، أوضحت:" في هذا الوقت عرض أن يكون هناك عقد اتفاق، ووافقت، ولم أعتقد أن يكون عقد إذعان، وكانت بنوده التنازل عن الشقة والحضانة، ولم يكن يليق بأبنائي الذين كانوا يعيشون في مستوي اجتماعي معين، وأن شاركت بشكل كبير في الارتقاء بالمستوى الاجتماعي لزوجي، وقلت لوالدي إني لا أستطيع أن أقبل بهذا العقد، فقال لي أن أقبل حتي أبدأ صفحة جديدة، ففي وقت طلاقي من زوجي الإخواني تنازلت عن كافة حقوقي المادية والمعنوية.

 

وتابعت:"بعدها علمت أن الجماعة زوجت طليقي من أحد الأخوات بالجماعة من أبناء قيادات المنصورة، في شهور العدة كنوع من الإضرار النفسي، فكان لديهم فكر أن ابن الجماعة لا يترك في العراء إنما أن خرجت ولم أعد منهم فلم أكن ذات أهمية بالنسبة لهم".

 

 وأكملت:"بعدها بحثت عن شقة إيجار في المنطقة، وبدأ جميع الأخوات يعتزلوني بعد خروجي وتطليقي من أحد أعضاء الجماعة الإرهابية، ومن يخرج من الجماعة يمارس ضده مثل هذا العنف".

 

ويُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الحادية عشرة مساءً.

 

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

الشاهد اكسترا نيوز محمد الباز ناهد إمام الإخوان

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