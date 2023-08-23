الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مُعلنًا دعمه للرئيس السيسى.. علاء عابد: أعاد لمصر مكانتها الإقليمية والدولية

علاء عابد
علاء عابد

قال النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن الحزب أعلن تأييده الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة بناء على عدة محاور، وجاء هذا التأييد بعد التشاور مع جميع قيادات الحزب وكوادر المكتب السياسي.

وأضاف “عابد” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "كل الزوايا" المُذاع على قناة "أون"، أن الرئيس السيسي استطاع إعادة العلاقات الخارجية بشكل جيد ومتوازن، واستطاع إعادة الأمن والاستقرار في البلد، وأصبحت الدولة المصرية قبلة للسياح من كل أنحاء العالم.

ولفت علاء عابد إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق العديد من برامج الحماية الاجتماعية، مثل برنامج تكافل وكرامة وبرنامج خاص بتمكين المرأة، واستطاع إعمار القرى والمحافظات الحدودية، من خلال حياة كريمة وبرامج خاصة بالمحافظات الحدودية، واهتم بالطبقات الفقيرة.

وضع مصر على خريطة الدول المتقدمة

وأكد أن الرئيس ربط مصر بشبكة طرق ومدن جديدة، واهتم بالصعيد والمناطق الحدودية، وأعاد شكل القاهرة، فعادت بجمالها المعهود بعد حل مشكلة المناطق العشوائية.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي استطاع بعد 10 سنوات وضع مصر على خريطة الدول المتقدمة، منوها بأن الرئيس وسط ظروف صعبة عجلة الإنتاج دارت وأصبح لدينا خارطة طريق حقيقية، فكل يوم افتتاحات لمصانع، والمشروعات في كل مكان لا ينكرها أحد، ولذلك كان اليوم قرار الحزب بالوقوف وإعلان تأييد الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة.

علاء عابد حزب مستقبل وطن ساره حازم برنامج كل الزوايا كل الزوايا الرئيس السيسي

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