مقتل شخص وفقدان آخر بسبب العاصفة الاستوائية "فرانكلين" بجمهورية الدومينيكان

أطلقت العاصفة الاستوائية فرانكلين العنان لفيضانات وانهيارات أرضية غزيرة في جمهورية الدومينيكان يوم الأربعاء بعد وصولها إلى اليابسة في المنطقة الجنوبية للبلاد، مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة اثنين آخرين.

ومن المتوقع أن تدور العاصفة معظم اليوم فوق جزيرة هيسبانيولا التي تتقاسمها جمهورية الدومينيكان مع هايتي، وحذر خبراء الأرصاد من أن العاصفة قد تسقط ما يصل إلى 30 سم من الأمطار في جمهورية الدومينيكان، وبحد أقصى 41 سم في المناطق الغربية والوسطى من البلاد، حسبما أفادت استوشيد برس.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يصل معدل هطول الأمطار إلى 10 سم في هايتي، وما يقرب من 20 سم في المناطق الشرقية من البلاد، وقال خوان مانويل مينديز، مدير عمليات الطوارئ: "يجب أن يكون جميع سكان جمهورية الدومينيكان الآن، دون استثناء، في منازلهم، أو منازل الأصدقاء والعائلة، أو في الملاجئ".

وتعرف الدفاع المدني على الرجل القتيل بأنه كارلوس مارينو مارتينيز، قائلًا إنه توفي في مدينة سان كريستوبال بعد أن جرفته مياه الفيضانات.

وقالت الوكالة في البداية إنه أحد متطوعينها، لكنها صححت المعلومات لاحقًا قائلة إنها أخطأت في التعرف على الزي الرسمي الذي كان يرتديه، ولم يقدموا المزيد من التفاصيل.

وقال مسؤولون إن امرأتين في تلك المدينة أصيبتا أيضًا بعد انهيار أرضي وتم نقلهما إلى المستشفى.

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وتجمع أكثر من 300 شخص في الملاجئ في جمهورية الدومينيكان، حيث قال مسؤولو عمليات الطوارئ إنهم يبحثون عن رجل يبلغ من العمر 54 عامًا يعاني من مشاكل في الصحة العقلية فقد بعد أن قفز في جدول في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.

وقال مسؤولون إنه تم إجلاء 280 شخصًا آخرين من منازلهم إلى مناطق أكثر أمانًا، مع عزل ما لا يقل عن ستة مجتمعات بسبب الأمطار الغزيرة.

كما أسقطت العاصفة عدة أشجار وعمودي إنارة على الأقل، وتأثرت عشرات المنازل بالفيضانات التي حولت الشوارع إلى أنهار متدفقة.

وقالت السلطات إن سقف أحد المنازل في سان كريستوبال انهار، وكذلك جدران العديد من المباني في جميع أنحاء البلاد.

وفي الوقت نفسه، تبحث السلطات في بورتوريكو المجاورة، التي ضربتها أمطار فرانكلين أيضًا، عن اثنين من الغواصين المفقودين جنوب الأراضي الأمريكية في المياه التي هجتها العاصفة.

حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة يوم الأربعاء من أن حوالي 125 ألف شخص في جمهورية الدومينيكان يعيشون في مناطق "معرضة بشدة للانهيارات الأرضية والفيضانات المفاجئة لأنهم يعيشون في مستوطنات فقيرة ومكتظة بالقرب من الأنهار والجداول والبحيرات.