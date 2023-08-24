الخميس 24 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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السفير صلاح حليمة يكشف أهمية قمة "بريكس" وأهم الموضوعات المطروحه فيها

السفير صلاح حليمة
السفير صلاح حليمة

قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، إن قمة "بريكس"، ذات أهمية بالغة للقارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن البريكس هو تجمع اقتصادي يستهدف التعاون بين الدول ذات الاقتصاديات الصاعدة وهذه القمة تركز على موضوعات أساسية ومحورها التعاون بين الدول الخمس وقرار توسيع العضوية في التجمع. 

 

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن التجمع هو اقتصادي في الدرجة الأولى وإن كان بعد الحرب الروسية وكورونا أصبح ذات صبغة سياسية ودخل في نوع من التنافس مع مجموعة السبع والتي تضم دولًا غربية. 

 

أهم الموضوعات التي تم مناقشتها

وأشار إلى أن توجه المجموعة على التركيز على التعاون وليس التصادم وايجاد توازن وكلمة بوتين تأخذنا لنوع من التحدي والمنافسة غير المتوازنة مع الجانب الغربي والتي قد تخرج المجموعة عن المسار الذي استهدفته من البداية، مشيرًا إلى أنه تم مناقشة موضوعات تتعلق بأزمة الغذاء، والتعاون التجاري وتوسيعه من خلال استخدام العملات المحلية واستخدام عملة موحدة كبديل للدولار محل شك لأنها تحتاج لإجراءات كثيرة.

السفير صلاح حليمة قمة بريكس اهمية الاقتصاديات الصاعدة التعاون أزمة الغذاء التعاون التجاري

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