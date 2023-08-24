الأنبا توما يتفقد أعمال الإنشاءات بكاتدرائية مار توما الرسول بسوهاج الجديدة

تفقد صاحب النيافة الأنبا توما حبيب، مطران الأقباط الكاثوليك بسوهاج، تنفيذ أعمال الخرسانة المسلحة للأساسات بقطعة الأرض المخصصة لبناء كاتدرائية مار توما الرسول للأقباط الكاثوليك بمدينة سوهاج الجديدة.

ومن جانبه استوضح صاحب النيافة الأنبا توما حبيب بعض الأمور حول الإنشاءات على الطبيعة، وقدم نيافته الشكر والتشجيع لجميع العاملين والمتطوعين بالمشروع.

الاحتفال بعشية عيد السيدة العذراء بسيناء الشمالية

ومن جهته احتفلت إيبارشية سيناء الشمالية أمس الأول بختام نهضة السيدة العذراء والتي أقيمت على مدار أسبوعين، حيث صلى نيافة الأنبا قزمان أسقف الإيبارشية صلوات عشية عيد إعلان إصعاد جسد السيدة العذراء، الذي تحتفل به الكنيسة القبطية غدًا، في كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل (مقر المطرانية)، كما أقيمت التماجيد وسط مشاركة عدد كبير من الشعب.

احتفال بني مزار بعيد القديس حبيب جرجس

كما احتفل دير القديسين مار بولس والأرشيدياكون حبيب جرجس بالبهنسا أمس الأول بعيد نياحة القديس الأرشيدياكون حبيب جرجس شفيع الدير، والذي تحتفل به الكنيسة القبطية اليوم، حيث صلى نيافة الأنبا أنيانوس أسقف بني مزار والبهنسا ورئيس الدير القداس الإلهي بالدير ذاته، وشاركه عدد من الآباء كهنة الإيبارشية.

رسامة شمامسة لكنيسة العذراء والبابا أثناسيوس بالمعادي

كما صلى نيافة الأنبا دانيال مطران إيبارشية المعادي وتوابعها وسكرتير المجمع المقدس، القداس الإلهي، يوم الجمعة الماضي في كنيسة السيدة العذراء والقديس البابا اثناسيوس بدار السلام التابعة للإيبارشية، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة ٢ من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس، و ١٤ آخرين في رتبة أغنسطس للخدمة بالكنيسة.

وفي السياق ذاته شجع نيافته الفتيات من مرحلتي الابتدائية والخريجين اللاتي اجتزن امتحان حفظ ألحان ومردات القداس.

وكانت قد احتفلت الكنائس المسيحية بعيد العذراء مريم باقا القداس الإلهي.