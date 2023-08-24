تصعيد قيادات جديدة فى 22 جهة حكومية وبرامج تأهيل بـ63 جهة

يبدأ الجّهاز المركزي للتنظيم والإدارة إجراءات تصعيد قيادات حكومية جديدة على مستوى 22 جهة فى إطار تجديد الدماء داخل الجهاز الإدارى للدولة وإتاحة الفرصة للاستفادة من إمكانات الكوادر الشابة فى وظائف الإدارة القيادية والإشرافية.

○ تصعيد قيادات حكومية

ووفق منشور حصلت عليه "الدستور"، تم عرض طلبات من العديد من الجهات الحكومية لتصعيد قيادات جديدة نظرًا لخلو المناصب إما لتقاعد شاغليها بعد بلوغهم السن القانونية للمعاش، أو ترقيهم لوظائف أخرى فى نفس الجهة أو فى جهة غيرها.

○ الإعلان عن وظائف شاغرة

ووافق التنظيم والإدارة على الإعلان عن الوظائف القيادية والإشرافية الشاغرة فى 22 جهة خلال الأشهر الثلاثة الماضية من مايو وحتى يوليو 2023، وهم: وزارة المالية، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وزارة الموارد المائية والرى، وزارة التموين والتجارة الداخلية، الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، الهيئة القومية للأنفاق، الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، هيئة الإسعاف المصرية، المجلس الوطنى للاعتماد، المجلس القومى للمرأة، الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، دار الأوبرا المصرية.

كما شملت قرارات تصعيد القيادات ديوان عام محافظة القاهرة وديوان عام محافظة الإسكندرية، مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، مديرية التربية والتعليم بشمال سينا، مديرية التربية والتعليم بسوهاج، مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، مديرية التربية والتعليم بقنا، مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، مديرية التربية والتعليم بالشرقية.

○ برامج تدريبية

فى السياق، قام الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بتنفيذ عدد من البرامج التدريبية للصفوف الثانية فى 63 جهة حكومية ضمن الخطة التدريبية للجهاز للعام المالى لإعدادهم لشغل الوظائف القيادية فى الأزهر الشريف، وزارة النقل، وزارة الشباب والرياضة، وزارة المالية، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وزارة العمل، وزارة السياحة والآثار، جامعة أسيوط، جامعة عين شمس، مصلحة الطب الشرعى والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

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كما شملت البرامج التدريبية الجهات الآتية: الهيئة العامة للنقل النهرى، الهيئة العامة للطرق والكبارى، الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، الهيئة القومية لسكك حديد مصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، هيئة النقل العام بالقاهرة، الهيئة العامة للأبنية التعليمية، هيئة ميناء دمياط، الهيئة العامة للسلع التموينية، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، محافظة المنوفية، محافظة االأقصر، محافظة قنا، محافظة الشرقية، محافظة الجيزة.