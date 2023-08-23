أشرف سالمان رئيسا للاتحاد المصرى للأوراق المالية

اجتمع مجلس إدارة أول اتحاد مصري للأوراق المالية، عقب إعلان نتيجة الانتخابات التي انتهت منذ قليل لتحديد الهيكل الإداري للاتحاد حيث تم اختيار أشرف سالمان وزير الاستثمار الأسيق رئيسا للاتحاد وأحمد إكرام نائبا له.

وانتهت منذ قليل انتخابات أول مجلس إدارة لاتحاد الأوراق المالية، بفوز كل من رانيا الجندى العضو المنتدب لشركة أكيومن لتداول الأوراق المالية، وأسامة جمال العضو المنتدب لشركة نعيم لتداول الأوراق المالية، ومعتز عشماوى العضو المنتدب لشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، بالمقاعد الثلاثة لشركات الوساطة المالية.

نتيجة انتخابات اتحاد الأوراق المالية

واقتنص كل من محمد عياد العضو المنتدب لشركة برايم القابضة للاستثمارات، وأحمد مروان العضو المنتدب لشركة سيجما كابيتال لتداول الأوراق المالية، مقعدى الشركات القابضة.

وفاز محمد كمال، عضو مجلس إدارة شركة إيليت للاستشارات، بمقعد المستقلين من ذوى الخبرة ممثلاً عن الصناديق وشركات الاستشارات، وفاز أشرف سالمان وزير الاستثمار السابق وعضو مجلس إدارة شركة أوراسكوم القابضة، ممثلاً عن ذوى الخبرة من الشركات القابضة، ومحمد جاب الله عضو مجلس إدارة شركة رؤية لتداول الأوراق المالية ممثلًا عن شركات السمسرة بالتزكية.

وحصل على مقاعد شركات إدارة الأصول والمحافظ الثلاثة، بالتزكية كل من عمرو أبوالعينين، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة سى أى مانجمنت، وياسر عمارة، رئيس مجلس الإدارة بشركة إيجل للاستشارات المالية، وراندا حامد، العضو المنتدب لشركة عكاظ لإدارة المحافظ، ومن المقرر أن يضم تشكيل مجلس الإدارة عنصرين من السيدات صاحبتى أعلى الأصوات.

وحصل كل من أحمد إكرام عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، وياسر زعزع ممثل شركة مصر للمقاصة، على مقاعد أمناء الحفظ وشركات الإيداع والمقاصة.