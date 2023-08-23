ننشر نتيجة انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصرى للأوراق المالية

أسدل الستار، مساء الأربعاء، على أول انتخابات للاتحاد المصري للأوراق المالية حيث أظهرت نتائج انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية عن دورته 2023 - 2026 فوز محمد عياد رئيس مجلس إدارة شركة برايم المالية القابضة، وأحمد مروان عن شركة سيجما كابيتال القابضة بعضوية مجلس إدارة الاتحاد عن فئة الشركات القابضة المالية ونشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية.

شركات السمسرة

عن فئة شركات السمسرة فاز كل من أسامة جمال العضو المنتدب لشركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية، معتز عشماوي العضو المنتدب لشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، رانيا الجندي العضو المنتدب لشركة أكيومن للتداول الأوراق المالية.

وفاز عن فئة المستقل من ذوي الخبرة محمد جاب الله العضو المنتدب لشركة رؤية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أشرف سالمان عن شركة أورسكوم المالية القابضة، وفاز بالتصويت عن ذات الفئة محمد كمال عضو مجلس إدارة شركة إيليت للاستشارات المالية

وفاز بالتزكية عن فئة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وأمناء الحفظ، أحمد إكرام عن البنك المصري الخليجي، ياسر حسنين عن الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي.

شركات إدارة الصناديق والمحافظ والاستثمار المباشر

كما فاز بالتزكية عن فئة شركات إدارة الصناديق والمحافظ والاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وباقي الأنشطة تضم القوائم المبدئية للمرشحين، راندا حامد عن شركة عكاظ لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، عمرو عبدالعاطي عن شركة سي أي استس مانجمنت، ياسر أحمد عن شركة إيجل للاستشارات المالية عن الأوراق المالية.

وحسم أكثر من مرشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية مقاعدهم عبر فوزهم بالتزكية.

جاء أول الفائزين أشرف سالمان، عضو مجلس إدارة شركة أوراسكوم القابضة للاستثمارات، ومحمد جاب الله، عضو مجلس إدارة رؤية أونلاين للسمسرة، بالتزكية ضمن فئة المستقلين من ذوى الخبرة بانتخابات الاتحاد المصري للأوراق المالية.

تضم فئة المستقلين 3 مقاعد، فيما يتنافس عليها حوالي 4 مرشحين، من بينهم اثنان تم حسم موقفهما بالفوز بالتزكية.