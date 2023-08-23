بالتزكية.. "أشرف سالمان" يحسم مقعده مبكرا في انتخابات اتحاد الاوراق المالية

حسم اكثر من مرشح لعضوية مجلس ادارة الاتحاد المصري للاوراق المالية مقاعدهم عبر فوزهم بالتزكية .

جاء أول الفائزين أشرف سالمان عضو مجلس إدارة شركة أوراسكوم القابضة للاستثمارات، و محمد جاب الله عضو مجلس إدارة رؤية أون لاين للسمسرة، بالتزكية ضمن فئة المستقلين من ذوى الخبرة بانتخابات الاتحاد المصري للأوراق المالية .

و تضم فئة المستقلين 3 مقاعد، فيما يتنافس عليها حوالي 4 مرشحين، من بينهم اثنين تم حسم موقفهما بالفوز بالتزكية.

و تحسم الساعات القليلة المقبل المقعد فى ظل المنافسة الشرسة بين كلا من محمد يونس عضو مجلس إدارة صندوق مصر المستقبل، ومحمد كمال الممثل عن شركة إيليت .

جاءت تلك النتائج بعد اكتمال النصاب القانوني لأول جمعية عامة للاتحاد المصري للأوراق المالية، والتي تعقد مساء اليوم الأربعاء، بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية، بالقرية الذكية، وتتضمن بنود جدول أعمالها انتخاب أول مجلس إدارة للاتحاد، من بين 18 مرشحًا للفوز بـ13 مقعدًا بالمجلس.

وسجلت أكثر من 100 شركة من أعضاء الاتحاد بياناتها للمشاركة في الجمعية العامة لاتحاد الأوراق المالية من بين أكثر من 220 شركة مسجلة بالاتحاد، وأتاحت اللجنة المشرفة على الجمعية استمرار تسجيل البيانات لكل الأعضاء المتواجدين، على أن يتم بعد ذلك بدء أعمال الجمعية، واعتماد بنودها المقررة، ثم الختام بطرح التصويت على المرشحين بالقائمة النهائية لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.



ويخوض سباق الترشح لانتخابات أول مجلس إدارة للاتحاد المصري للأوراق المالية عن دورته (2023-2026) 13 مرشحًا وهم: جيهان يعقوب، وأحمد إبراهيم، وأسامة صلاح الدين، ورانية الجندي، وعوني عبد العزيز، ومعتز عشماوي عن فئة شركات السمسرة في الأوراق المالية، وكل من محمد عياد، وأحمد أشرف مروان، وأيمن الصاوي عن فئة شركات الاشتراك في تأسيس الشركات (الشركات القابضة المالية) ونشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، وكل من أحمد إكرام، وياسر زعزع عن فئة شركات الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وأمناء الحفظ.



كما يترشح كل من راندا حامد، وعمرو أبو العنين، وياسر عمارة، عن فئة شركات إدارة الصناديق والمحافظ والاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وكل من محمد جاب الله، وأشرف سالمان، ومحمد يونس، ومحمد كمال عن فئة المستقل من ذوي الخبرة.



ومن المقرر أن يتم التصويت على المرشحين لعضوية مجلس الإدارة الاتحاد حسب الفئات المختلقة، وذلك على النحو الآتي: أولًا اختيار 3 ممثلين عن نشاط السمسرة في الأوراق المالية، ثانيًا اختيار ممثلين عن نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات (الشركات القابضة المالية)، ونشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، واختيار ممثلين عن نشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وأمناء الحفظ، على أن يكون أحدهما عن نشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، واختيار 3 ممثلين عن نشاط إدارة الصناديق والمحافظ والاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وباقي الأنشطة الأخرى، واختيار 3 من المستقلين من ذوي الخبرة.



يكون التصويت للفئات من خلال قيام الشركة العضو بالاتحاد التي لها حق التصويت، بالاختيار من بين المرشحين الممثلين للفئة التي تنتمي إليها وفقًا للقائمة المعدة لذلك، على أن يكون لكافة الشركات أعضاء الاتحاد الذين لهم حق التصويت الاختيار من بين المرشحين لعضوية مجلس إدارة الاتحاد كأعضاء مستقلين من ذوي الخبرة، ويكون التصويت صحيح بالنسبة لكل قائمة حال اختيار عدد المرشحين المقرر لها.



ومن المقرر أن تعلن نتيجة الانتخابات بعد فرز الأصوات الحاصل عليها كل مرشح من المرشحين لعضوية مجلس إدارة الاتحاد، وفقًا لأعلى الأصوات الصحيحة التي حصل عليها المرشحين لكل فئة من الفئات المختلفة، وذلك بمراعاة أن يتم البدء بإعلان فوز السيدتين الحاصلتين على أعلى الأصوات على مستوى جميع القوائم حال ترشحهما، ثم استكمال الفائزين الحاصلين على أعلى الأصوات في الفئات المختلفة، وفي حالة تساوي مرشحين أو أكثر في عدد الأصوات يتم إعادة التصويت بين هؤلاء المرشحين لإعلان الفائز من بينهم.

ووفقًا لقائمة المرشحين فقد حسم محمد جاب الله، وأشرف سالمان الفوز بعضوية أول مجلس إدارة للاتحاد المصري للأوراق المالية عن فئة المستقلين من ذوي الخبرة، لترشح الأول عن السمسرة، والثاني عن شركات التأسيس، كما حسم أحمد إكرام وياسر زعزع العضوية عن فئة شركات الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، وكذلك راندا حامد، وعمرو أبو العنين، وياسر عمارة، عن فئة شركات إدارة الصناديق والمحافظ والاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر.



تجدر الإشارة إلي أن الشركات العاملة توافدت بشكل ملحوظ للتسجيل في الجمعية العامة لاتحاد الأوراق المالية تمهيدًا لبدء انتخاب مجلس إدارته حال اكتمال النصاب القانوني .