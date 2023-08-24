90 شخصا لقوا حتفهم قبل العثور على القارب المتهالك فى السنغال

في مواجهة الجوع والعطش وارتفاع عدد الوفيات، لجأ بعض مجموعة طالبي اللجوء الذين ظلوا على غير هدى لأكثر من شهر في المحيط الأطلسي إلى كسر أجزاء من مقاعد القارب الخشبية على أمل الطفو إلى اليابسة.

ويعتقد أن أكثر من 90 شخصًا لقوا حتفهم قبل العثور على القارب المتهالك الذي انطلق من فاس بوي، وهي بلدة ساحلية في السنغال، قبالة الرأس الأخضر الأسبوع الماضي، وقال الناجون إنهم غادروا في 10 يوليو بهدف الوصول إلى جزر الكناري الإسبانية وأمضوا أسابيع وهم ينجرفون تحت رحمة الرياح التجارية القوية في المحيط الأطلسي.

وهذا الأسبوع، تم نقل 37 من الناجين البالغ عددهم 38 إلى وطنهم السنغال، وقد حمل بعضهم على نقالات لأنهم كانوا لا يزالون ضعفاء من هذه المحنة، ولا يزال الشخص الآخر في المستشفى في الرأس الأخضر.

وقال ثيمبو سامب، وهو ممثل إسباني معروف وهو في الأصل من السنغال ويعرف بعض الناجين، إن القارب واجه مشاكل خلال أيام من المغادرة، وأضاف: "نفد وقودهم في وسط المحيط، دون طعام أو ماء، وبدأوا يموتون واحداً تلو الآخر".

أمضى سامب معظم طفولته في تعلم كيفية صيد الأسماك في فاس بوي قبل أن يسافر بالقارب الغادر إلى إسبانيا في سن السابعة عشرة، مدفوعًا بحلمه في أن يصبح ممثلاً. وفي منتصف يوليوسمع تذمراً حول قارب محمل بالأصدقاء والمعارف انطلق من القرية على أحد أكثر طرق الهجرة فتكًا في العالم.

وبعد أيام كان يتلقى مكالمات هاتفية مذعورة من القرية، وأضاف: "قالوا إنهم لم يسمعوا أي أخبار عن القارب".

وقالت منظمة Walking Borders غير الحكومية، إنه تم الإبلاغ عن القارب المفقود لسلطات أربع دول في 20 يوليو، وقالت مؤسستها، هيلينا مالينو جارزون: "من هناك كنا نتحقق لمعرفة الموارد التي استخدموها في البحث، لم تكن كافية، كما هو معتاد في المنطقة".

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قالت جارزون إنها أعجبت السلطات بأن هذا كان سباقًا مع الزمن، وقالت: "هؤلاء الناس ماتوا تدريجيًا". "مما يعني أنه لو كان هناك بحث مناسب، باستخدام الموارد والتعاون، فمن المؤكد أنهم لم يكونوا ليموتوا".

وبينما ناشدت شركتا Samb وWalking Borders السلطات مواصلة البحث، كان المسافرون في نزوة المحيط الأطلسي ومعرضين لخطر انخفاض حرارة الجسم والجفاف.

وقال أحد الركاب "عندما بدأ عدد الوفيات في الارتفاع، بدأ البعض في كسر أجزاء من القارب، على أمل أن يتمكنوا من الطفو على الأرض"، “لقد كانوا يائسين، لقد شاهدوا أصدقاءهم يموتون واحدًا تلو الآخر. فقال أحدهم: إذا بقينا في هذا المركب فسوف نموت، سنحاول البقاء على قيد الحياة".