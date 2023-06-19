الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

43 ناج.. وزيرة الهجرة تكشف تطورات غرق مركب هجرة غير شرعية باليونان

سها الجندي
سها الجندي

كشفت السفيرة سها الجندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، آخر تطورات حادث غرق مركب هجرة غير شرعية باليونان.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إنه تم إنقاذ 43 مصريا، بينهم 5 قصر أقل من 15 سنة، و38 من الرجال تتراوح أعمارهم بين 20 لـ40 سنة.

وأشارت إلى أنه  تم إنقاذ 104 آخرين من الجنسيات الأخرى، من إجمالي 750 راكب من جنسيات مختلفة كانوا على متن المركب، معظمهم سوريين.

وأوضحت أن الناجين موجودين في معسكر في مقاطعة كالاماتا اليونانية، ووجهت الشكر للسلطات اليونانية على تعاونهم، حيث تمت موافاة السلطات في مصر بأسماء الناجين.

ولفتت وزيرة الهجرة إلى أنها قامت بجولة بين محافظتي كفر الشيخ وطنطا، لمعرفة أسماء المهاجرين من أبناء الأهالي والذين يطالبون التعرف ما إذا كان أبنائهم على المركب، منوهة أنه توجد 72 قرية بعينها يخرج منها الهجرة غير الشرعية.

وأكدت أن المركب لم تخرج من حدود مصر البحرية ولا البرية، حيث أن آخر مركب هجرة غير شرعية خرجت من الموانيء المصرية كان في 2016.

 

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