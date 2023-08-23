كرة اليد.. الزمالك يهزم الحشد العراقى ويتأهل إلى نصف نهائى البطولة العربية

فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، على الحشد العراقي بنتيجة 36-27، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة العربية لكرة اليد والمؤهلة إلى كأس العالم للأندية (السوبر جلوب) المقامة في المملكة العربية السعودية.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم الزمالك على الفريق العراقي بنتيجة 18-13، وشارك كريم هنداوي حارس الفريق بعد انتهاء أزمة رسوم إعارته.

واستمر تفوق الزمالك في الشوط الثاني ليحقق الانتصار بنتيجة 36-27 في نهاية المباراة.

اقرأ أيضا.. رابطة الأندية: زيزو أفضل جناح أيمن فى الدورى

فريق الزمالك يحصل على راحة 24 ساعة

يحصل فريق الزمالك لكرة اليد، على راحة مدتها 24 ساعة فقط، قبل أن يستأنف الفريق مواجهاته في البطولة يوم الجمعة 25 أغسطس.

ويواجه الزمالك نظيره مضر السعودي في الدور نصف النهائي من البطولة العربية.

وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

ويريد الزمالك استمرار انتصاراته والتأهل إلى نهائي البطولة من أجل الفوز بها، والتأهل رسميًا بطولة السوبر جلوب، والتي يشارك فيها غريمه التقليدي الأهلي.

اقرأ أيضا.. "أوسوريو" يحدد قائمة الراحلين عن الزمالك الموسم المقبل



مشوار مميز للزمالك في البطولة العربية

الزمالك قدم مشوارًا مميزًا في النسخة الحالية من البطولة العربية.

واستهل البطولة بالفوز على وفاق عين التوتة الجزائري بنتيجة 34-28 قبل أن يتعرض للخسارة أمام العربي الكويتي بفارق هدف وحيد في الجولة الثانية.

واستعاد الثقة بالفوز على الهدى السعودي 28-24، ثم الشعلة اليمني بنتيجة 51-14.

وتضم قائمة الزمالك في البطولة العربية كلاً من:

مؤمن زكي - إبراهيم العربي - أحمد حسام - أحمد الأحمر - محمد بسيوني مودي - محمد علاء لوكا - زياد حشاد - هشاكم صلاح - محمد ياسين - أحمد سامح - عمر الوكيل "بكار" - أحمد عبدالرحمن - مازن رضا - شادي خليل - خالد وليد - أحمد مؤمن صفا - أحمد وليد - هشام السبكي - محمود خليل "فلفل" - كريم هنداوي.