"أوسوريو" يحدد قائمة الراحلين عن الزمالك الموسم المقبل

حدد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك قائمة الراحلين عن الفريق في الموسم المقبل.

وخرج بعض اللاعبين من حسابات أوسوريو في الفترة الماضية بسبب عدم القناعة بهم وهو ما جعله يوافق على رحيلهم.

قائمة الراحلين

وجاء أول اللاعبين الراحلين هو محمد نديم حارس مرمى الفريق الصاعد والذي تمت الموافقة على رحيله ووضعه على قائمة الانتظار والتعاقد مع حارس مرمى جديد.

وضمت قائمة الراحلين عن الزمالك 3 لاعبين شباب بخلاف محمد نديم، أولهم حمدي علاء الذي تمت الموافقة على رحيله إلى نادي سموحة على سبيل الإعارة، وكذلك محمد خضري المقرر إعارته هو الآخر لكن لم يتم حسم الوجهة المقبلة للاعب بعد، وأخيراً أحمد محمود الذي تمت الموافقة على إعارته لنادي سيراميكا كليوباترا.

رحيل عبدالله جمعة

كما استقر مسئولو الزمالك على رحيل عبدالله جمعة والذي خرج من حسابات أوسوريو منذ فترة طويلة ولم يعتمد عليه بشكل نهائي مع الفريق ولم يتواجد من الأساس في قائمة المباريات.

ويرى أوسوريو أن جمعة غير ملتزم مع الفريق والأفضل هو رحيله حيث يمتلك اللاعب في جعبته العديد من العروض لكنه لم يحسم قراره بشكل نهائي حتى الآن.

وخلت قائمة اللاعبين الراحلين عن الزمالك، من أسماء البنيني سامسون أكينولا، وثنائي الوسط محمد أشرف "روقا"، وعمرو السيسي، ليتأكد حتى الآن استمرارهم مع الزمالك في الموسم الجديد بشكل طبيعي.

أزمة الصفقات

ولازال الزمالك يعاني من مشكلة إيقاف القيد وعدم القدرة على إبرام أي صفقة جديدة حتى الآن بسبب عدم دفع مبلغ مليون و400 ألف دولار لنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي الخاصة بقضية شيكابالا وهو ما جعل الزمالك ممنوع من إبرام أي صفقة جديدة حتى الآن لحين حل أزمة القيد بجانب غرامة أتشامبونج والتي تصل إلى ربع مليون دولار.