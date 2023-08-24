مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الخميس 24-8-2023
الصلاة هي عماد الدين والركن الثاني من أركان الإسلام ، ومع اختلاف مواقيت الصلاة من محافظة لأخرى وباختلاف فصول السنة، اهتم المسلمون بالبحث الدائم عن مواقيت الصلاة لإقامتها في مواعيدها.
وتعرض "الدستور" في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم في مصر الخميس 24-8-2023 .
مواقيت الصلاة في القاهرة
|المدينة
|التاريخ
|الفجر
|شروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|القـاهـرة
|2023-08-23
|4:55 ص
|6:27 ص
|12:58 م
|4:33 م
|7:27 م
|8:50 م
مواقيت الصلاة في المحافظات
|المدينة
|التاريخ
|الفجر
|شروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الإسكندرية
|2023-08-23
|4:57 ص
|6:30 ص
|1:3 م
|4:40 م
|7:35 م
|8:57 م
|طنطــا
|2023-08-23
|4:54 ص
|6:27 ص
|12:59 م
|4:35 م
|7:30 م
|8:52 م
|المنصورة
|2023-08-23
|4:52 ص
|6:25 ص
|12:57 م
|4:34 م
|7:29 م
|8:51 م
|الزقـازيق
|2023-08-23
|4:52 ص
|6:25 ص
|12:57 م
|4:33 م
|7:28 م
|8:50 م
|أسيــوط
|2023-08-23
|5:1 ص
|6:30 ص
|12:58 م
|4:30 م
|7:25 م
|8:44 م
|سـوهاج
|2023-08-23
|5:1 ص
|6:29 ص
|12:56 م
|4:27 م
|7:23 م
|8:41 م
|بنى سويف
|2023-08-23
|4:58 ص
|6:28 ص
|12:58 م
|4:33 م
|7:28 م
|8:48 م
|المنـيـا
|2023-08-23
|5:1 ص
|6:31 ص
|1:0 م
|4:33 م
|7:28 م
|8:48 م
|قـــنا
|2023-08-23
|4:57 ص
|6:25 ص
|12:52 م
|4:22 م
|7:18 م
|8:36 م
|أســوان
|2023-08-23
|5:1 ص
|6:27 ص
|12:51 م
|4:18 م
|7:15 م
|8:31 م
|مطـروح
|2023-08-23
|5:8 ص
|6:41 ص
|1:14 م
|4:51 م
|7:46 م
|9:9 م
|الغردقـة
|2023-08-23
|4:51 ص
|6:20 ص
|12:47 م
|4:19 م
|7:15 م
|8:33 م
|الخارجـة
|2023-08-23
|5:9 ص
|6:36 ص
|1:2 م
|4:31 م
|7:27 م
|8:45 م
|الإسماعيلية
|2023-08-23
|4:49 ص
|6:22 ص
|12:54 م
|4:30 م
|7:25 م
|8:47 م
|دمياط
|2023-08-23
|4:49 ص
|6:23 ص
|12:55 م
|4:33 م
|7:28 م
|8:51 م
|السـلوم
|2023-08-23
|5:16 ص
|6:49 ص
|1:22 م
|4:59 م
|7:54 م
|9:17 م