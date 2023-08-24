مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الخميس 24-8-2023

الصلاة هي عماد الدين والركن الثاني من أركان الإسلام ، ومع اختلاف مواقيت الصلاة من محافظة لأخرى وباختلاف فصول السنة، اهتم المسلمون بالبحث الدائم عن مواقيت الصلاة لإقامتها في مواعيدها.

وتعرض "الدستور" في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم في مصر الخميس 24-8-2023 .

مواقيت الصلاة في القاهرة

المدينة التاريخ الفجر شروق الظهر العصر المغرب العشاء القـاهـرة 2023-08-23 4:55 ص 6:27 ص 12:58 م 4:33 م 7:27 م 8:50 م

مواقيت الصلاة في المحافظات