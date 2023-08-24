الخميس 24 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الخميس 24-8-2023

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

الصلاة هي عماد الدين والركن الثاني من أركان الإسلام ، ومع اختلاف مواقيت الصلاة من محافظة لأخرى وباختلاف فصول السنة، اهتم المسلمون بالبحث الدائم عن مواقيت الصلاة لإقامتها في مواعيدها. 

وتعرض "الدستور" في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم في مصر الخميس 24-8-2023 . 

مواقيت الصلاة في القاهرة 

المدينةالتاريخالفجرشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
القـاهـرة2023-08-234:55 ص6:27 ص12:58 م4:33 م7:27 م8:50 م

 

"الإفتاء" تحذر من هذه الممارسات ضد الزوجة: لا علاقة لها بالإسلام

الباز: دار الإفتاء أصبحت مؤسسة عالمية بفضل جهود شوقي علام

مواقيت الصلاة في المحافظات 

المدينةالتاريخالفجرشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
الإسكندرية2023-08-234:57 ص6:30 ص1:3 م4:40 م7:35 م8:57 م
طنطــا2023-08-234:54 ص6:27 ص12:59 م4:35 م7:30 م8:52 م
المنصورة2023-08-234:52 ص6:25 ص12:57 م4:34 م7:29 م8:51 م
الزقـازيق2023-08-234:52 ص6:25 ص12:57 م4:33 م7:28 م8:50 م
أسيــوط2023-08-235:1 ص6:30 ص12:58 م4:30 م7:25 م8:44 م
سـوهاج2023-08-235:1 ص6:29 ص12:56 م4:27 م7:23 م8:41 م
بنى سويف2023-08-234:58 ص6:28 ص12:58 م4:33 م7:28 م8:48 م
المنـيـا2023-08-235:1 ص6:31 ص1:0 م4:33 م7:28 م8:48 م
قـــنا2023-08-234:57 ص6:25 ص12:52 م4:22 م7:18 م8:36 م
أســوان2023-08-235:1 ص6:27 ص12:51 م4:18 م7:15 م8:31 م
مطـروح2023-08-235:8 ص6:41 ص1:14 م4:51 م7:46 م9:9 م
الغردقـة2023-08-234:51 ص6:20 ص12:47 م4:19 م7:15 م8:33 م
الخارجـة2023-08-235:9 ص6:36 ص1:2 م4:31 م7:27 م8:45 م
الإسماعيلية2023-08-234:49 ص6:22 ص12:54 م4:30 م7:25 م8:47 م
دمياط2023-08-234:49 ص6:23 ص12:55 م4:33 م7:28 م8:51 م
السـلوم2023-08-235:16 ص6:49 ص1:22 م4:59 م7:54 م9:17 م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

txt

لا يجوز التهاون.. الإفتاء تحذر الآباء من إهمال الأبناء صحيًا

الصلاة الفجر الظهر العصر المغرب العشاء

الأكثر قراءة

ابحثوا عن المستفيد.. خبير: بوتين أكثر المتضررين من حادث طائرة قائد فاجنر

عاجل .. استقالة مارجريت عازر من حزب المحافظين

أسعار الدواجن اليوم الخميس 24-8-2023 فى مصر

ناهد إمام لـ "الشاهد": تزوجت رجلا من الجماعة الإسلامية تزوج 11 مرة

ناهد إمام لـ "الشاهد": بناتى تعرضن لأقصى درجات الإساءة من والدهن الإخوانى

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الخميس 24-8-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

مصر مُبدعة علوم الطب والصيدلة فى الكون!

محمد العسيري

نجيب ومنيب... القمر الليلة بدر

وائل لطفي

المتغطى بالغرب عريان

ماجد حبته

العالم علمين

مدحت بشاى

المحتوى الدرامى

عبد الرحيم طايع

السيدة إلهام شاهين

محمد رفعت

محافظون وتجارب (14) فخر المنصورة

محاسن السنوسي

ترند اليوم

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)