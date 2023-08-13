الباز: دار الإفتاء أصبحت مؤسسة عالمية بفضل جهود شوقي علام

هنأ الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة العامة لقناة السويس، ووليد جمال الدين رئيس الهية العامة للمنطقة الاقتصادية، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، على صدور قرار جمهوري بتجديد الثقة لهم لمدة عام.

وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن الدكتور شوقي علام رجل لا يأخذ حقه في الإعلام، والتعريف به وبجهوده وعلمه وفقهه، فهو رجل يبتعد عن الجدال والمشاكل ولا يتطلع الى سلطة، وهو رجل ريفي بسيط تشعر أنه اخ كبير أو أب.

ولفت إلى أن شوقي علام نقل دار الإفتاء وجعلها مؤسسة عالمية، وعمل نقلة في تجديد الخطاب الديني، متابعا: "نبارك لشوقي علام، وأن تشهد دار الإفتاء نقلات كبيرة في عهده، لأن دار الإفتاء أصبحت مؤسسة عالمية بفضل جهوده.