مهرجان القلعة للموسيقى يكرم 11 شخصية فى افتتاحه

تفتتح الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، والدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا، فعاليات الدورة ٣١ من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء والمهداة إلى كل من الدكتور مصطفى ناجى رئيس دار الأوبرا الأسبق والمقامة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة العامة لتنشيط السياحة، وذلك فى الثامنة مساء غدٍ بمسرح المحكى.

يُخرج حفل الافتتاح مهدى السيد ويستهل بالسلام الوطنى يعقبه استعراض لإسقاطات ضوئية من تصميم عبدالمنعم المصرى وموسيقى تامر غنيم، بعده تكرم وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا ١١ شخصية أثرت الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى، إلى جانب أسماء أسهمت فى نجاح الدورات السابقة وهم الدكتور مصطفى ناجى واسم الشاعر الكبير الراحل شوقى حجاب واسم الفنان الراحل أحمد منيب، والمايسترو عبدالحميد عبدالغفار والشاعر مجدى نجيب والسوبرانو تحية شمس الدين المدير الفنى لفرقة أوبرا القاهرة والمايسترو ناير ناجى والمطربة ريهام عبدالحكيم، والمهندس ياسر شعلان مدير عام الإضاءة بالأوبرا وابتسام حلمى مدير عام المكتب الفنى والتصميمات بالأوبرا ومحمد السيد عبدالمقصود من العاملين بالورش الفنية بالأوبرا.

وتقدم المطربة السورية فايا يونان عددًا من أعمالها الخاصة، منها مثل اليوم ويا ليته يعلم ويا قاتلى وفى الطريق إليك وأحب يديك، إلى جانب نخبة من أعمال زمن الفن الجميل، ثم يقدم النجم مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر نخبة من غنائياته الشهيرة التى حققت قاعدة جماهيرية كبيرة.

يذكر أن الدورة ٣١ من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء تتواصل على مدار ١٤ يومًا وتقام فى الفترة من الجمعة ٢٥ أغسطس حتى الخميس ٧ سبتمبر، وتضم ٤٥ حفلًا متنوعًا منها ٣١ حفلًا على مسرح المحكى لكل من فايا يونان ومدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، أوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو محمد سعد باشا وفريق وسط البلد ونادية مصطفى وهانى شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمى وسيمون وهشام عباس وعز الأسطول ومنى بوركهارد ومصطفى حجاج ومصطفى شوقى وأحمد جمال. وتنقل شبكة تليفزيون الحياة فعاليات المهرجان على الهواء مباشرة على غرار الفعاليات السابقة التى حققت نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، مثل مهرجان الموسيقى العربية ومهرجان العلمين الجديدة والدورة السابقة من مهرجان القلعة.