61 مؤلف يتنافسون على جائزة الأفضل بمهرجان الدراما 2023

حالة من البهجة صنعها مهرجان العلمين الجديدة، من خلال الفعاليات التي يُقدمها سواء من حفلات فنية مختلفة تضم عدد من نجوم العالم سواء العربي أو الأجنبي، بالإضافة إلى إقامة مهرجان الدراما به في نسخته الثانية المقرر إقامتها الخميس.

وللمرة الأولى، أعلن مهرجان القاهرة للدراما عام 2023 في نسخته الثانية فتح الباب للتصويت من قِبل الجمهور واختيار فنانهم المفضل بالنسبة لهم، والمخرج والمؤلف، وحتى الفنان صاحب الدور الثاني.

وينافس عدد كبير من مؤلفي المسلسلات على جائزة أفضل مؤلف في مهرجان القاهرة للدراما لعام 2023، من خلال المسلسلات التي عرضت ضمن الماراثون الرمضاني لعام 2023، ووصل عدد المؤلفين إلى 61 مؤلف.

ويرصد الدستور أسماء المؤلفين المنافسين على جائزة أفضل مؤلف عمل دراما، من خلال تصويت الجمهور لهم في سياق السطور التالية.

أياد صالح

هاني سرحان

رواية يوسف إدريس ومعالجة خالد يوسف

محمد سامي ومهاب طارق

محمد هشام عبية

هاني سرحان

ناصر عبدالرحمن

مدحت العدل

خالد دياب

مصطفى صقر و محمد عز الدين

أمين جمال و وليد أبو المجد و شريف يسري

مني الشامي

وسام صبري

أيمن سلامة

إبراهيم عيسى

محمد ذو الفقار

أحمد عبد الله

عمرو الدرديري

ورشة بلاك هورس

هبة الحسيني

أحمد صبحي

ناصر عبد الرحمن

أحمد أمين ومحمود عزت

كريم يوسف وسامح جمال

أحمد حلبة و أحمد بكر و محمد فوزي

ورشة سرد

محمد سليمان

سماح الحريري

يسر طاهر و رنا أبو ريش

أحمد سعد والي وإبراهيم صابر و محمد صلاح خطاب

مصطفى صقر و محمود رمضان

إيهاب بليبل

مريم نعوم

رنا أبو ريش

محمد ناير

أحمد عاطف فياض

هاني كمال

إسلام يوسف

أمين جمال

مصطفي جمال هاشم

أحمد عادل

هاني سرحان

إيهاب بليبل وغادة عبدالعال

طارق علي ومحمد علي إبراهيم وإسماعيل إبراهيم ومصطفي علي

أحمد الجندي ومحمد عز الدين وكريم يوسف

تامر إبراهيم

أماني التونسي ويسري الفخراني

عمرو الدالي

محمد الحاج

محمد الحناوي

محمد الغيطي

هاني سرحان

سماح الحريري

أحمد عبدالفتاح

تامر نادي