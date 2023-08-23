قبل انطلاقه غدًا.. التحضيرات النهائية لمهرجان القاهرة للدراما فى العلمين (فيديو)

كشفت سارة سراج، موفدة "إكسترا نيوز" من مدينة العلمين، عن آخر التحضيرات لمهرجان "القاهرة للدراما" في نسخته الثانية، مشيرة إلى أن الاستعدادات كبيرة وجذّابة على المسرح، حيث تم إعداد أنظمة الإضاءة ومكبرات الصوت، والاهتمام بكل تفاصيل المهرجان.

وأضافت سارة سراج، خلال مداخلة ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن غدًا الخميس موعد انطلاق فعاليات مهرجان "القاهرة للدراما" والاحتفال بمرور 60 سنة دراما، حيث تم إنتاج أول مسلسل درامي "هارب من الأيام" بطولة عبدالله غيث، والمخرج نور الدمرداش، والمؤلف فيصل ندى.

وتابعت موفدة "إكسترا نيوز" أن فعاليات المهرجان تحتوي على فقرات متعددة ومتنوعة، ومنها فقرة التكريم، والذي يتم خلالها تكريم الفنانين فيها على مشوارهم الفني، ويكرم المهرجان الفنان الراحل مصطفى درويش لأفضل ممثل دور ثان، إلى جانب وجود 8 جوائز مستحدثة لأفضل مؤلف دراما، ومونتاج، وأفضل الفنانين دور أول وثان، وأفضل الأعمال الفنية، كما يشارك في المهرجان 35 عملًا دراميًا من الأعمال الرمضانية وأعمال طوال العام.