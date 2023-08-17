الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تعرف على طريقة التصويت بمهرجان القاهرة للدراما بالعلمين

مهرجان الدراما
مهرجان الدراما

كثر البحث عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وموقع البحث الأكثر شهرة عبر جوجل، لمعرفة طرق التصويت على اختيار الفنانين والفنانات والمخرجين في مهرجان لقاهرة للدراما في دورته الثانية التي من المقرر إقامتها في عام 2023 بمدينة العلمين.

ومن المقرر أن يُقام مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية يوم الخميس 24 أغسطس الجاري، بمدينة العلمين الجديدة، والذي سيتم الاحتفال خلاله بـ60 سنة دراما ضمن فعاليات مهرجان العلمين المقام حاليًا، ويشارك الجمهور في التصويت لاختيار أفضل الأعمال الدرامية.

وعن طريقة المشاركة للتصويت في المهرجان

  • يمكن للشخص الذي يريد التصويت في مهرجان القاهرة للدراما2023 يضغط على اللينك التالي

https://www.starscraperawards.com/Survey

  • للتصويت على اختيار النجم المفضل يضغط الشخص على صوت لأفضل النجوم والأعمال الدرامية.
  • في الخطوة الثانية سيكون اختيار المسلسل في الصفحة التالية التي تحمل سؤال من ما هو أفضل مسلسل.
  • وفي الصفحة الثالثة يختار المصوّت أفضل ممثلة دور أول.
  • وفي التالي يتم التصويت لاختيار أفضل ممثل دور ثاني.
  • كما يمكن اختيار أفضل مخرج من خلال تصويت الجمهور في الصفحة السابقة.
  • ومن ثم التصويت لاختيار أفضل ممثلة دورثاني.
  • وأخيرًا اختيار أفضل وجه صاعد.

 

مدينة العلمين ومهرجان القاهرة للدراما

تستعد مدينة العلمين لاستقبال النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما 2023 برئاسة الفنان الكبير يحيى الفخراني، والتي تقام تحت عنوان "60 سنة دراما" يوم الخميس المقبل الموافق 24 أغسطس، وذلك في دورة استثنائية للاحتفال بمناسبة مرور 60 عامًا على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري، وتأتى النسخة الثانية من المهرجان مع بعض الاختلافات عن الدورة الأولى التي أقيمت العام الماضي.

وكشف القائمون عن المهرجان أن النسخة الثانية ستضم كل المسلسلات التي تم تقديمها على مدار العام، وليس خلال موسم رمضان فقط، فضلا عن استحداث جوائز باسم الجمهور، والجمهور سيشارك في اختيار 6 جوائز متعلقة بالممثلين والأعمال، وأصبح متاحا للجمهور الدخول على موقع المهرجان واختيار الأفضل فى كل الفئات، وينشر اليوم السابع بشكل متتالي الأسماء والأعمال المتنافسة في كل فئة.

يأتي تنظيم الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما في إطار سعي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية - الشريك الاستراتيجي للمهرجان - بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية وشركة كاونسل ماسترز المسئولة عن تشغيل المشروع التجاري الأضخم بالعلمين الجديدة (نورث سكوير مول) وذلك لتحفيز الإبداع وتنمية صناعة الإنتاج الفني، وتعزيز دور الدراما التنويري في تشكيل وعي المجتمع بأبرز القضايا وتعزيز القيم الإنسانية، إضافة إلى تكريم أفضل الفنانين عن أعمالهم خلال موسم 2023.

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