الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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“DMC” : بدء العد التنازلي لانتهاء أكبر حدث ترفيهي في الشرق الأوسط (فيديو)

مهرجان العلمين الجديدة
مهرجان العلمين الجديدة

‏ قالت الإعلامية شرمندة الدسوقي، إنه قد بدأ العدد تنازلي لوداع مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الأولى تحت شعار "العالم علمين" الذي يعد أكبر حدث ترفيهي في مصر والشرق الأوسط.

‏وأضافت مراسلة فضائية "DMC"، أن مهرجان العلمين الجديدة جمع بين العديد من الفعاليات سواء الترفيه أو الرياضة أوالفن والثقافة على مدار أيامه، منوهة أن المهرجان يشهد يوميا أحداث وفعاليات جديدة ومفاجأة أكثر وأكثر .

مهرجان القاهرة للدراما

وتابعت، أن مهرجان العلمين يستقبل في أسبوعه الأخير، غدا الخميس، استقبال مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية والتي ستكون نسخة استثنائية لأن الدورة تحت شعار “60 سنة دراما” حيث تم إنتاج أول مسلسل درامي "هارب من الأيام" بطولة عبدالله غيث، والمخرج نور الدمرداش، والمؤلف فيصل ندى.

وأضافت أن مهرجان القاهرة للدراما لديه العديد من المفاجآت، وذلك برئاسة الفنان الكبير يحي الفخراني، ويرأس لجنة المهرجان المخرج الكبير جمال عبد الحميد وستكون عضوية المهرجان تتكون من النجم كريم عبد العزيز والناقد الفني طارق الشناوي والنجمة إلهام شاهين.

وأشارت أن الجديد أيضا من مهرجان الدراما انه ليس فقط تكريم الأعمال الدرامية التي عُرضت خلال شهر رمضان 2023، ولكن سيتم تكريم جميع الأعمال الدرامية التلفزيونية التي تم عرضها خلال العام 2023، بالإضافة إلى مشاركة المسلسلات التي تم عرضها خلال المنصات الإلكترونية 2023.

وأكدت أن المفاجآت تشمل إحياء الفنان تامر حسني إحياء حفل مهرجان الدراما بجانب الفنان أحمد عصام الذي صرح باستغلال أبراج العلمين خلال الشو الخاص به، مشيرة إلى أن غدا الخميس يشهد عمل فني كبير ووجود عدد ضخم من الفنانين المشاركين خلال مهرجان الدراما

واختتمت ان المنطقة المخصصة لإقامة مهرجان القاهرة للدراما 2023 بدأت الاستعدادات والتجهيزات للتكريم واحفل منذ أمس على قدما وساق لاستقبال الجمهور وتجهيز المداخل والمخارج لدخول النجوم وخروجهم.

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