الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مقتل 26 عاملًا إثر انهيار جسر للسكك الحديدية في الهند

الهند
الهند

كشفت الشرطة الهندية، اليوم الاربعاء، تفاصيل انهيار جسر للسكك الحديدية قيد الإنشاء في الهند، والذي أدى إلى مقتل 26 عاملا على الأقل وإصابة اثنين، فيما فتحت هيئة السكك الحديدية التي تديرها الدولة تحقيقا موسعًا.

وقال رئيس وزراء الولاية، زورامثانغا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن الحادث وقع يوم الأربعاء في بلدة سايرانج بولاية ميزورام شمال شرق البلاد.

وذكرت وسائل الإعلام أن ما يصل إلى 40 عاملا كانوا في الموقع عندما انهار الجسر لكن الشرطة قالت إن 28 عاملا كانوا حاضرين. 

وقال مسؤول في شرطة الولاية طلب عدم كشف هويته: “تمكن عمال الإنقاذ من انتشال 13 جثة حتى الآن، وتتواصل الجهود لانتشال الجثث المتبقية".

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وقالت هيئة السكك الحديدية الشمالية الشرقية الحدودية (NFR) في بيان على موقع “إكس” إن الحادث وقع أثناء العمل في مشروع خط السكك الحديدية “Bhairbi-Sairang”.

وقالت منظمة NRF على موقعها عبر الإنترنت، إن المشروع سيربط ميزورام ببقية الهند، مما يعزز "السياحة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، مضيفة انه تم تشكيل لجنة تحقيق رفيعة المستوى للتحقيق.

وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي إنه تم تقديم "كل المساعدة الممكنة" للمتضررين.

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ويستخدم نظام السكك الحديدية الواسع النطاق في الهند ملايين الأشخاص يوميًا. وأطلقت الحكومة قطارات فائقة السرعة في إطار خطط لتحديث الشبكة، لكن منتقدين يقولون إنها لم تركز بشكل كافٍ على السلامة وتحديث البنية التحتية القديمة.

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ووفقا لصحيفة “الجارديان"، لقي ما لايقل عن 288 شخصا حتفهم في يونيو في أسوأ حادث قطار في الهند منذ أكثر من عقدين، تم إلقاء اللوم على فشل الإشارة. 

وفي أكتوبر 2022، انهار جسر معلق يعود إلى الحقبة الاستعمارية في ولاية جوجارات الغربية مما أسفر عن مقتل 135 شخصا.

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