تعرف على طقوس الهند في الاحتفال بالثعابين

عادة ما يصيب الإنسان شعورا بالخوف أو التقزز عند مشاهدة أو لمس ثعبان، وبعض الناس يملكون فوبيا الزواحف، ولكن في الهند وتحديدا عند المتشبسون بالهندوسية للثعبان دور آخر، فهو رمز مقدس حتى أنهم يحتفلون به في مراسم كل عام في مثل هذا اليوم، ويكون الاحتفال عن طريق منح الثعابين لبن وطعام فاخر.









تحتفل الهند بـ Nag Panchami في 21 أغسطس من هذا العام، وهو احتفال سنوي في اليوم الخامس من شهر شرافان في التقويم الهندوسي.. يتم ملاحظة اليوم فقط خلال Shukla Paksha، الوقت الذي يكون القمر في حالته الصاعدة، أي يعكس المزيد من نور الشمس يدور اليوم حول الثعابين لإزالة الاختلالات الكارمية والتنجيمية من الحياة. يقوم الناس بإطعام الثعابين بالحليب بشكل رمزي خلال النهار، على أمل أن يعالج ذلك الخلل الفلكي وينقذ الأسرة من الشر. يصوم بعض الناس أيضًا أثناء النهار ويقدمون الهدايا للمحتاجين. هذا العام.

تاريخ ناج بانشامي:

الهندوسية هي إحدى الديانات الرئيسية في العالم، بعد المسيحية والإسلام، لديها ثالث أكبر قاعدة ملتزمة. يطلق عليه "سانتانا دارما" من قبل أولئك الذين يتبعونه.. بالمعنى الدقيق للكلمة، الهندوسية ليست دينًا، بل هي طريقة حياة تجمع بين الثقافة والتقاليد والأساطير والفلسفة والمعتقدات التي كانت موجودة في جميع أنحاء شبه القارة الهندية. الهندوسية ليس لديها مؤسس، أو هيكل إداري منظم ومركزي، أو قانون صارم لأتباعها.. تمتلئ الهندوسية بالأعياد والألوان لأنها تقدس عددًا كبيرًا من الآلهة.

يعتبر Nag Panchami يومًا مهمًا للهندوس.



إحدى النظريات هي أن هذا اليوم قديما كان الاحتفال به وسيلة للترحيب بالربيع وموسم المحاصيل الجديد. يقال إن المهرجان كان وقتًا للمزارعين للاحتفال بنهاية الشتاء وبداية موسم الربيع حيث يمكنهم زراعة محاصيلهم، ثم تطور الأمر.





النجا

الناجا | الأصول والرمزية والأهمية:

تعني كلمة ناجا في اللغة السنسكريتية "ثعبان" وكذلك في الهندوسية والبوذية والجاينية، وهي عضو في فئة من الكائنات شبه الإلهية الأسطورية، عبارة عن نصف إنسان ونصف كوبرا، ويعتبر من الأنواع القوية وفيها الكثير من الوسامة التي يمكن أن تتخذ شكلًا بشريًا كليا أو بشكل كامل من السربنتين ويمكن أن تكون خطرة ولكنها غالبًا ما تكون مفيدة للبشر، حسبما يعتقد مصدقوا هذه الأساطير.