تصاعد الدخان فى الخرطوم بعد تجدد اشتباكات الجيش والدعم السريع

قال محمد إبراهيم، مراسل القاهرة الإخبارية من الخرطوم، إن الأوضاع في هذه اللحظة تشهد تصاعدًا للدخان في نواحٍ مختلفة وبالتحديد جنوبي الخرطوم، حيث كانت هناك مواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه توجد مواجهات عنيفة في أنحاء مختلفة من العاصمة الخرطوم، بالإضافة إلى منطقة جسر شمبات.

أهمية جسر شمبات

وأشار إلى أن الجسر يربط أم درمان والخرطوم بحري، وهو شريان للحياة وأسفله توجد معسكرات تابعة للجيش السوداني، وكذلك معسكرات للدعم السريع والتي تم القضاء عليها ولكن الأخيرة تحاول إعادتها مرة أخرى.

وتابع، أنه توجد مواجهات بالأسلحة في مواقع مختلفة، بالإضافة لتحليق مكثف لطيران الجيش السوداني.