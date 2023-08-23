«الأزهر العالمي للفلك» يبحث تدشين مجموعة متخصصة لدراسة علوم الفضاء

عقد مجلس إدارة مركز الأزهر العالمي للفلك الشرعي وعلوم الفضاء، اجتماعه الدوري لمناقشة مجموعة من القضايا محل الاختصاص خلال الفترة المقبلة، وذلك بمقر مرصد القطامية الفلكي والذي يحتوي على التليسكوب الأكبر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويتبع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بحلوان.

ونقل الأمين العام لـمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد، تحيات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر ودعمه الدائم للمركز وأنشطته وجهوده العلمية، كما نقل تحيات وكيل الأزهر الدكتور محمد الضويني رئيس المركز للجهود التي يقوم بها أعضاء مجلس إدارة المركز وحرصهم المستمر على دعم جهوده وفعالياته.

وناقش الحضور، مجموعة من القضايا المهمة والتي تتعلق بأنشطة المركز وفعالياته خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن بحث إنشاء مجموعة من الوحدات العلمية المتخصصة لدراسة القضايا الفلكية من منظور شرعي وعلمي، بغية الخروج بتوصيات ونتائج تخدم المجتمع وتسهم في توضيح الكثير من المفاهيم التي تختلط على الناس وتمس حياتهم اليومية بشكل مباشر، فضلًا عن مناقشة عقد بعض المؤتمرات والندوات العلمية حول مجموعة من القضايا المرتبطة بعلوم الفلك والفضاء خاصة ما يرتبط منها بجانب شرعي.

حضر اللقاء أعضاء مجلس إدراة مركز الأزهر العالمي للفلك الشرعي وعلوم الفضاء، كلًا من الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، الدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر، الدكتور نظير عيّاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بحلوان، الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، مهندس خالد أمين رئيس الهيئة العامة للمساحة المصرية، الدكتور أسامه شلبية عميد كلية علوم الملاحة بجامعه بني سويف، الدكتورة غادة عامر عميد كلية الهندسة بجامعة مصر الدولية، الدكتور محمود الهواري الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بالمجمع، الدكتورة إلهام شاهين مساعد الأمين العام لشئون الواعظات، الدكتور عبدالعزيز بكرى، الدكتور محمد بحيري الدكتور كامل عبداللطيف أستاذة الفلك بكلية العلوم بجامعة الأزهر، الدكتور أحمد البر مدير المركز.