تقارير: ماتيوس نونيس مرشح لتدعيم خط الوسط في مانشستر سيتي

أكدت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن البرتغالي ماتيوس نونيس متوسط ميدان ولفرهامبتون، على رأس قائمة مانشستر سيتي الإنجليزي، لتدعيم خط الوسط خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وانضم “نونيس” البالغ من العمر 24 عامًا إلى ولفرهامبتون من سبورتنج لشبونة الصيف الماضي بعقد مدته خمس سنوات مع خيار لعام إضافي سادس، بعد أن تم ربطه بالانتقال لـ ليفربول

ماتيوس نونيس وإيزي على رأس قائمة المرشحين لتدعيم مانشستر سيتي

وذكرت شبكة “ذا أثلتيك” البريطانية، أن مانشستر سيتي يبحث عن تدعيم خط الوسط مع إصابة كيفن دي بروين، وتوقف صفقة التعاقد مع البرازيلي لوكاس باكيتا لاعب وست هام يونايتد، بعد التحقيق معه من قبل الاتحاد الإنجليزي في تهم اختراقه لقوانين المراهنات.

وأوضح التقرير، أن مانشستر سيتي لديه قائمة بالفعل من الخيارات، ليست بالكبيرة، لتدعيم خط الوسط، والتي يأتي في صدارتها "نونيس".

وأشار إلى أنه من غير المرجح أن اللاعب الذي خاض 41 مباراة مع ولفرهامبتون، أن يرحب باهتمام السيتي مع اقتراب إغلاق السوق الصيفي، لكن الوضع المالي لوولفرهامبتون قد يجعل من الصعب مقاومة العروض ذات مستوى معين لضم نونيس، خاصة إذا كان بيعه سيوفر الأموال لتعزيز فريقهم في مراكز متعددة.

ويأتي ضمن قائمة خيارات مانشستر سيتي أيضًا، إبريتشي إيزي لاعب كريستال بالاس، قبل أن يقرروا الخيار المفضل لتدعيم ذلك المركز.