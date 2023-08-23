يقترب نادي برشلونة الإسباني من إبرام صفقة جديدة من صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

برشلونة يقترب من حسم صفقة كانسيلو من مانشستر سيتي

ووفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، فإن نادي برشلونة بات قريبًا من التعاقد مع النجم البرتغالي جواو كانسيلو، الظهير الأيمن لفريق مانشستر سيتي، في الصيف الحالي.

وأفادت الشبكة العالمية، أن برشلونة أنهى كافة التفاصيل المتعلقة بالصفقة، على أن يتم حسمها بشكل نهائي في بداية الأسبوع المقبل، خلال يومي السبت والأحد المقبلين.

يأتي ذلك بعدما خرج كانسيلو من حسابات بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، منذ منتصف الموسم الماضي، عندما رحل إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

وأكدت شبكة "سكاي سبورتس" في تقريرها، أن جميع المفاوضات بين ناديي برشلونة ومانشستر سيتي تمت بنجاح خلال الأيام الماضية.

كذلك أتم برشلونة اتفاقه بنجاح مع كانسيلو، حيث يتبقى فقط الرتوش الأخيرة لإتمام الصفقة، بالإضافة إلى عدم تحديد موعد الكشف الطبي حتى الآن.

وأوضحت الشبكة العالمية، أن كانسيلو سينضم إلى صفوف برشلونة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط، مع خيار الشراء في نهاية الموسم الجاري 2023-2024.

برشلونة سيواجه أزمة في تسجيل كانسيلو قبل مباراة فياريال

من جانبها، أفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أنه من المتوقع إتمام صفقة كانسيلو في الأسبوع الجاري، ولكن في هذه الحالة، لن يتمكّن نادي برشلونة من قيد اللاعب.

وأضحت الصحيفة الإسبانية في تقريرها، أن كانسيلو يُعد أولوية بالنسبة للمدرب تشافي هيرنانديز، ولكن سيكون من الصعب تسجيل اللاعب قبل مواجهة فياريال المقبلة.

وبناءً عليه، قد يلحق كانسيلو بمباراة برشلونة التي تليها، والتي ستكون أمام أوساسونا في الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيره فياريال، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد فياريال في الدوري الإسباني، يوم الأحد المقبل، في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.