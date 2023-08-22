الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مانشستر سيتى يعلن خضوع جوارديولا لعملية جراحية

جوارديولا
جوارديولا

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي رسميًا اليوم الثلاثاء، خضوع الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق لعملية جراحية ناجحة.

وقال بيان السيتي: “ خضع بيب جوارديولا اليوم لعملية جراحية روتينية لعلاج مشكلة في الظهر”.

وأضاف: “وكان مدرب مانشستر سيتي يعاني من آلام شديدة في الظهر لبعض الوقت في الآونة الأخيرة، وتوجه إلى برشلونة لإجراء عملية جراحية طارئة أجرتها الدكتورة ميريا إيلوكا ، وكانت الجراحة ناجحة وسيتعافى بيب الآن ويستعيد تأهيله في برشلونة”.

وأتم: “في غيابه، سيشرف المساعد خوانما ليلو على تدريب الفريق الأول في ملعب التدريب وسيتولى مهامه على خط التماس حتى عودة جوارديولا ، ومن المتوقع أن يعود بعد فترة التوقف الدولية المقبلة”.

السيتي يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بالعلامة الكالمة بست نقاط بعد الفوز على بيرنلي ونيوكاسل.

 

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