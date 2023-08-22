مانشستر سيتى يعلن خضوع جوارديولا لعملية جراحية

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي رسميًا اليوم الثلاثاء، خضوع الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق لعملية جراحية ناجحة.

وقال بيان السيتي: “ خضع بيب جوارديولا اليوم لعملية جراحية روتينية لعلاج مشكلة في الظهر”.

وأضاف: “وكان مدرب مانشستر سيتي يعاني من آلام شديدة في الظهر لبعض الوقت في الآونة الأخيرة، وتوجه إلى برشلونة لإجراء عملية جراحية طارئة أجرتها الدكتورة ميريا إيلوكا ، وكانت الجراحة ناجحة وسيتعافى بيب الآن ويستعيد تأهيله في برشلونة”.

وأتم: “في غيابه، سيشرف المساعد خوانما ليلو على تدريب الفريق الأول في ملعب التدريب وسيتولى مهامه على خط التماس حتى عودة جوارديولا ، ومن المتوقع أن يعود بعد فترة التوقف الدولية المقبلة”.

السيتي يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بالعلامة الكالمة بست نقاط بعد الفوز على بيرنلي ونيوكاسل.