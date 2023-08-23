الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"حقوق إنسان النواب": مصر تحت قيادة الرئيس السيسى عززت مسار التنمية الشاملة

النائب طارق رضوان
النائب طارق رضوان

علق النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو حزب مستقبل وطن، على إعلان الحزب عن تأييده ودعمه لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، إن مصر تحت قيادة الرئيس السيسي نجحت في تعزيز مسار التنمية الشاملة.

وأوضح النائب طارق رضوان أن دعم الحزب للرئيس السيسي يرجع إلى الإنجازات والتحديات التي واجهتها مصر سواء اقتصادية أو أمنية، مشيرًا إلى أن الرئيس استطاع خلال الفترة الماضية ترسيخ قناعات الحزب وأعضائه بشخصيته، كونه مرشحًا للحزب خلال الانتخابات القادمة 2024.

وأضاف أن هذا التأييد يأتى انطلاقًا من إيمان الحزب بحجم الإنجازات والتحديات وقيادة الدفة بطريقة منتظمة حتى خلال الصعوبات التى واجهتها مصر.

وأشار إلى أن قرار دعم الحزب لترشح الرئيس السيسى فى انتخابات الرئاسة، جاء بعد جلسات كثيرة حدثت في أروقة الحزب واستكمالًا للرؤية التي انتهجها الحزب لدعم مرشح رئاسى خلال الفترتين الماضيتين في انتخابات 2014 و2018.

حقوق الإنسان بمجلس النواب الرئيس السيسي اكسترا نيوز طارق رضوان

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