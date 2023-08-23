"حقوق إنسان النواب": مصر تحت قيادة الرئيس السيسى عززت مسار التنمية الشاملة

علق النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو حزب مستقبل وطن، على إعلان الحزب عن تأييده ودعمه لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، إن مصر تحت قيادة الرئيس السيسي نجحت في تعزيز مسار التنمية الشاملة.

وأوضح النائب طارق رضوان أن دعم الحزب للرئيس السيسي يرجع إلى الإنجازات والتحديات التي واجهتها مصر سواء اقتصادية أو أمنية، مشيرًا إلى أن الرئيس استطاع خلال الفترة الماضية ترسيخ قناعات الحزب وأعضائه بشخصيته، كونه مرشحًا للحزب خلال الانتخابات القادمة 2024.

وأضاف أن هذا التأييد يأتى انطلاقًا من إيمان الحزب بحجم الإنجازات والتحديات وقيادة الدفة بطريقة منتظمة حتى خلال الصعوبات التى واجهتها مصر.

وأشار إلى أن قرار دعم الحزب لترشح الرئيس السيسى فى انتخابات الرئاسة، جاء بعد جلسات كثيرة حدثت في أروقة الحزب واستكمالًا للرؤية التي انتهجها الحزب لدعم مرشح رئاسى خلال الفترتين الماضيتين في انتخابات 2014 و2018.