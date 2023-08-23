الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملة مكبرة على المنشآت الطبية الخاصة غير المرخصة في كفرالشيخ

الدكتورة الهام محمد
الدكتورة الهام محمد وكيلة وزارة الصحة

قامت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، بالتعاون مع هيئة الدواء بكفر الشيخ، من ضبط بعض مخالفات التراخيص ومخالفات دوائية في بعض مراكز المحافظة، في إطار خطة وزارة الصحة لتكثيف الحملات على المنشآت الطبية الخاصة وتماشيًا مع خطة الدولة في رفع مستوى الخدمات الصحية، بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة الهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، و الدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية.

  • المرور علي 29 منشأة طبية خاصة

وقد أسفرت الحملة عن ضبط العديد من المخالفات، حيث تم المرور على 29 منشأة طبية خاصة، تنوعت ما بين مستشفيات ومراكز طبية وعيادات خاصة ومراكز علاج طبيعي وغيرها.

  • تحرير 11 محضر للمنشأت الطبية المخالفة

كما تم تحرير 11 محضرًا إثبات حالة بمخالفات عديدة، تنوعت ما بين إدارة منشأة بدون ترخيص، ومخالفة تخصص، وحيازة أدوية بالعيادات ومراكز العلاج الطبيعي، ونفذت الحملة أيضًا 2 قرار غلق صادرين بحق منشآت تُدار بدون ترخيص.

كما قامت الحملة بإصدار عدد 6 إنذارت لتلافي المخالفات، مع تحديد مدة زمنية لتلافيها لبعض المنشآت الخاصة التي تم العثور على بعض المخالفات بها.

ومن جانبها أكدت وكيل الوزارة على أهمية استمرار الحملات الأسبوعية على المنشآت الطبية الخاصة، لضبط المخالفات ولضمان تقديم خدمة طبية جيدة للمواطنين، كما دعت مقدمي الخدمة الطبية بالمنشآت الخاصة إلى ضرورة الالتزام بالقانون، والعمل على تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة بالقطاع الخاص.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ ومديرية الشئون الصحية من إجراءاتهما الاحترازية المشددة من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد ، تنفيذا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الصدد، ويأتي ذلك حفاظا علي صحة وسلامة كافة المواطنين خوفا من إصابتهم بهذا الفيروس والعمل علي مواجهته.

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