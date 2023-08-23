المواد المتبقية.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني

يبحث كثيرون عن الجدول الذي حددته وزارة التربية والتعليم الخاص بمواعيد امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني، والذي بدأ السبت الماضي.

وأعلن د.رضا حجازي وزير التربية والتعليم أن امتحانات الدور الثانى لطلاب الثانوية العامة تبدأ يوم 19 أغسطس الجارى، وأن عدد الطلاب الذين لديهم دور ثانٍ 118 ألفًا و605 طلاب وطالبات.

نستعرض في "الدستور" وفقًا لما حددته وزارة التربية والتعليم جدول مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني، لطلاب الدور الثاني لشعب علمي علوم، علمي رياضة، أدبي :

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023 الدور الثاني

بدأت الامتحانات يوم السبت 19 أغسطس الماضي، حيث أدى الطلاب امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، للشعبة الأدبية والعلمية

كما أدوا يوم الأحد 20 أغسطس امتحان مادتي اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية، لكل من الشعبة الأدبية والعلمية.

يوم الاثنين 21 أغسطس أدوا الطلبة امتحان مادة الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية شعبة الرياضة.

أمس الثلاثاء 22 أغسطس أدى الطلبة امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء، للشعبة الأدبية والعلمية.

اليوم الأربعاء 23 أغسطس من المتوقع أن يأدوا امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ، لشعبتي العلوم والرياضة.

ماذا عن الامتحانات القادمة:

البداية ستكون غداً الخميس 24 أغسطس بتأدية الشعبة الأدبية اختبار اللغة الأجنبية الأولى.

يوم السبت المقبل 26 أغسطس يؤدي طلبة شعبتي العلوم والرياضة امتحان مادتي الكيمياء، بينما تؤدي الشعبة الأدبية امتحان الجغرافيا .

تؤدي طلبة شعبة الرياضة يوم الأحد 27 أغسطس امتحان الديناميكا.

يوم الاثنين 28 أغسطس امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية "علمي علوم"، والتفاضل والتكامل "لرياضيات"، وعلم النفس والاجتماع "أدبي".

يوم الثلاثاء 29 أغسطس امتحان الأحياء والفلسفة "أدبي)" والمنطق والإستاتيكا "لرياضيات".

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وأشارت وزارة التربية والتعليم من قبل أن الطالب الذي سيسمح له بدخول امتحانات الدور الثانى هو الذي رسب في مادتين فأقل، أما من رسب في أكثر من مادتين فعليه البقاء للإعادة العام الدراسى المقبل ويدخل امتحانات العام الدراسي المقبل في المواد التي رسب فيها فقط.

درجة كاملة في هذه الحالة فقط

كما أشارت الوزارة إلى أنه من يستفيد بالدرجة الكاملة في امتحانات الثانوية العامة دور ثان هم الذين قاموا بتأجيل امتحانات الدور الأول بعذر وتم قبوله.