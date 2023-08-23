عبر البحر.. القبض على معارض صينى هرب من السجن لكوريا الجنوبية

ألقت السلطات الصينية القبض على المعارض الصيني كوون بيونغ، بعد أن علق في سهول طينية بالقرب من مدينة إنتشون.

وفر المعارض الصيني من السجن سابقًا لانتقاده "شي جين بينج"، إلى كوريا الجنوبية على متن دراجة نارية، وقام باستخدام براميل الوقود خلفه لضمان إكمال الرحلة الطويلة، حسبما أفادت الجارديان البريطانية.

تفاصيل القبض على الناشطين الصينيين

وتم القبض على الرجل الذي عرفته جماعات الناشطين الصينيين على أنه كوون بيونج، 35 عاما، ليلة الأربعاء الماضي بعد أن علق في شقق طينية بالقرب من إنتشون.

وقال خفر السواحل الكوري الجنوبي إن كوون سافر بالدراجة المائية من مقاطعة شاندونغ، لمسافة حوالي 300 كيلومتر، وقالت إن الجيش اتصل بخفر السواحل في إنتشون بشأن "سفينة مجهولة" كان يتعقبها ذلك المساء لمدة 90 دقيقة تقريبًا، والتي يبدو أنها تقطعت بها السبل على مسطحات المد والجزر بالقرب من محطة الرحلات البحرية في ميناء إنتشون.

وبشكل منفصل، اتصلت خدمات الطوارئ بخفر السواحل، والتي تلقت اتصالاً من الرجل يطلب المساعدة.

وتم القبض على الرجل بعد الساعة 10.30 مساءً بقليل. وقال خفر السواحل إنه كان يرتدي سترة نجاة وخوذة ويسحب عدة براميل من البنزين استخدمها للتزود بالوقود طوال رحلته، ثم تخلص من البراميل الفارغة في الطريق.

ولم يحدد خفر السواحل هوية الرجل المعتقل، لكن لي داي سيون من منظمة ديالوغ تشاينا غير الربحية قال لوكالة فرانس برس إنه كوون، وتم القبض على كوون في أكتوبر 2016 بتهمة "تقويض سلطة الدولة" من خلال "إهانة سلطة الدولة والنظام الاشتراكي".

واستشهد ممثلو الادعاء بمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وملابس كان يرتديها كوون وانتقدت شي. وحُكم عليه بالسجن 18 شهرًا وأُطلق سراحه في مارس 2018، وفقًا لمنظمة فرونت لاين ديفندرز غير الحكومية.

في السنوات التي سبقت اعتقاله، قام كوون بحملة نشطة ضد انتهاكات حقوق الإنسان والاضطهاد من قبل السلطات الصينية، وشارك في أعمال تدعم محامي حقوق الإنسان المسجونين، وانتقد علنًا مذبحة ميدان تيانانمين، وسافر إلى هونج كونج للمشاركة في احتجاجات "احتلوا سنترال" عام 2014.

وفي ظل حكم شي، قامت السلطات الصينية بشكل متزايد بقمع المعارضين والناشطين السياسيين والعاملين في مجال حقوق الإنسان والمحامين. غالبًا ما يخضع المستهدفون لحظر الخروج من قبل السلطات الصينية، مما يمنعهم من مغادرة الصين عبر الطرق العادية. وقال لي لوكالة فرانس برس إن كوون قام بالرحلة المحفوفة بالمخاطر بعد سنوات من المراقبة والاضطهاد السياسي من قبل السلطات الصينية.