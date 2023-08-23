الصين: العالم يواجه تغيرات كبيرة وتحديات عظمى

أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، أن العالم يواجه تغيرات كبيرة وتحديات عظمى، مؤكداً أن دول بريكس ستصبح أكثر قوة من خلال التعاون.

وأضاف رئيس الصين خلال كلمته في أعمال اليوم الثاني لقمة بريكس، اليوم الأربعاء، علينا أن نزيد التبادلات التجارية والثقافية والعلمية، ونسعى إلى تعزيز وتقوية الأعمال التجارية في العالم، وأيضاً نعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

قمة مثمرة

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الصيني شي جين بينج، إنه يتطلع إلى العمل مع قادة دول مجموعة بريكس لمناقشة خطط تضامنها وتطويرها في العصر الجديد والعمل من أجل قمة مثمرة والسعي من أجل حوكمة عالمية أكثر عدلا وإنصافا.

وأضاف الرئيس شي، خلال لقائه مع نظيره الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، حيث يحضر القمة الـ15 لمجموعة بريكس وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الأربعاء، أنه في السنوات الأخيرة، وتمسكا بروح بريكس المتمثلة في الانفتاح والشمولية والتعاون المربح للجميع، كتبت دول "بريكس" قصة رائعة عن التنمية المشتركة لدول ذات أنظمة وثقافات ومناطق مختلفة، مثمنًا التحضيرات الدقيقة لجنوب أفريقيا من أجل قمة "بريكس".