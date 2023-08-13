الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

خفر السواحل اليوناني ينقذ 48 مهاجرا غير شرعيا قبالة سواحل جزيرة ليسبوس

هجرة غير شرعية
هجرة غير شرعية

أنقذ خفر السواحل اليوناني، اليوم الأحد، 48 مهاجرا قبالة سواحل جزيرة ليسبوس كان علي متن قارب مطاطي.

وأعلن خفر السواحل اليوناني، اليوم الأحد، في بيان له، أن أحد السفن التابعة له كانت تقوم بدورية قبالة سواحل الجزيرة، عندما شاهدت القارب، وتم إنقاذ المهاجرين قبل غرق قاربهم المطاطي، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وأشار بيان خفر السواحل اليوناني إلي أن طاقم السفينة قام بإجلاء 48 أجنبيا، ونقلهم إلى ميناء مدينة ميتيليني.

وأضاف البيان أنه تم نقل 3 مهاجرين إلى المستشفى العام في المدينة لتلقي العلاج اللازم، ولا يزالون في المستشفى.

جدير بالذكر  أن البيان لم يتطرق إلى جنسيات المهاجرين.

فيما أظهر فيديو نشرته وكالة أسوشيتد برس عبر يوتيوب، كشف عن أن معظم المهاجرين من الأفارقة.

الشرطة الإسبانية تعلن تفكيك منظمة هربت مهاجرين سوريين عبر ثلاث قارات

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الشرطة الإسبانية، بالتعاون مع يوروبول والشرطة الألمانية، من تفكيك منظمة إجرامية هربت مهاجرين سوريين من لبنان إلى إسبانيا وألمانيا والنرويج عبر ثلاث قارات.

وأوضحت الشرطة الإسبانية في بيان لها اليوم، أنها تمكنت من تفكيك البنية اللوجستية لمنظمة إجرامية متخصصة بتهريب المهاجرين السوريين، وأوقفت على إثر ذلك 19 شخصا للاشتباه في انتمائهم إلى منظمة إجرامية والضلوع في الهجرة غير الشرعية، ووضع 6 منهم في الحبس الاحتياطي.

أضافت الشرطة الإسبانية أن طريق الهجرة مر عبر ثلاث قارات، آسيا وإفريقيا وأوروبا، وعن طريق الجو والبحر والبر، ودفع كل مهاجر للمهربين مبلغ 20 ألف يورو، وفقا لما نقلته وكالة فرانس برس.

وأوضحت الشرطة أن الشبكة تعاونت مع منظمات إجرامية في دول أخرى، وكانت تتلقى أموالا من خلال حوالات مكنتها من جني نحو 2.5 مليون يورو.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المهاجرين كانوا ينطلقون من لبنان حيث يمرون من مطار بيروت إلى مصر مقابل 4000 يورو، ومن هناك، يسافر السوريون برا إلى ليبيا وتونس والجزائر مقابل 3500 يورو، ومن هناك يصلون إسبانيا ويعبرون بالسيارة إلى مدريد وكوينكا وتوليدو، حيث يظلون مختبئين مقابل 250 يورو في الأسبوع حتى حصولهم على أوراق.

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